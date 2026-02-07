राजस्थान में धराशायी हुए चांदी के दाम, सोने में भी भयंकर गिरावट, धड़ाम में गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, पढ़ें ताजा अपडेट

Published: Feb 07, 2026, 06:11 AM IST | Updated: Feb 07, 2026, 06:11 AM IST
Rajasthan Gold Silver Rate
जयपुर. राजस्थान के जेम्स-ज्वेलरी बाजार में आज फिर से सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट देखी गई है. 7 फरवरी को 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,900 रुपये सस्ता होकर 1,40,690 रुपये पर आ गया है, जो कल 1,42,590 रुपये था.
इसी तरह 24 कैरेट सोना 2,000 रुपये घटकर 1,47,720 रुपये हो गया, कल का भाव 1,49,720 रुपये था. चांदी भी प्रति किलोग्राम 20,000 रुपये सस्ती होकर 2,80,000 रुपये पर पहुंच गई है, जो कल 3,00,000 रुपये थी. यह लगातार दूसरा दिन है जब कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.