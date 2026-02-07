राजस्थान में धराशायी हुए चांदी के दाम, सोने में भी भयंकर गिरावट, धड़ाम में गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, पढ़ें ताजा अपडेट

इसी तरह 24 कैरेट सोना 2,000 रुपये घटकर 1,47,720 रुपये हो गया, कल का भाव 1,49,720 रुपये था. चांदी भी प्रति किलोग्राम 20,000 रुपये सस्ती होकर 2,80,000 रुपये पर पहुंच गई है, जो कल 3,00,000 रुपये थी. यह लगातार दूसरा दिन है जब कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.