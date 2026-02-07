Zee Rajasthan
राजस्थान में धराशायी हुए चांदी के दाम, सोने में भी भयंकर गिरावट, धड़ाम में गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, पढ़ें ताजा अपडेट

Rajasthan Gold Silver Rate: राजस्थान के ज्वेलरी बाजार में आज एक बड़ा झटका लगा है. सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है.
 

Ansh Raj
Published: Feb 07, 2026, 06:11 AM IST | Updated: Feb 07, 2026, 06:11 AM IST
Rajasthan Gold Silver Rate

जयपुर. राजस्थान के जेम्स-ज्वेलरी बाजार में आज फिर से सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट देखी गई है. 7 फरवरी को 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,900 रुपये सस्ता होकर 1,40,690 रुपये पर आ गया है, जो कल 1,42,590 रुपये था.
Rajasthan Gold Silver Rate

इसी तरह 24 कैरेट सोना 2,000 रुपये घटकर 1,47,720 रुपये हो गया, कल का भाव 1,49,720 रुपये था. चांदी भी प्रति किलोग्राम 20,000 रुपये सस्ती होकर 2,80,000 रुपये पर पहुंच गई है, जो कल 3,00,000 रुपये थी. यह लगातार दूसरा दिन है जब कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.