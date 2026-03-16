जयपुर की रफ्तार में लगेंगे पंख, 910 करोड़ की लागत से बनने जा रहा 6 लेन हाईवे! सफर पूरा करने में लगेगा आधा समय

परियोजना के तहत सड़क को 6 लेन में चौड़ा किया जाएगा. दोनों ओर सर्विस रोड बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय यातायात मुख्य मार्ग से अलग रहेगा. साथ ही आवश्यक स्थानों पर फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे. इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और तेज होगी. मंत्री ने कहा कि इस विकास से क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी.