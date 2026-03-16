जयपुर की रफ्तार में लगेंगे पंख, 910 करोड़ की लागत से बनने जा रहा 6 लेन हाईवे! सफर पूरा करने में लगेगा आधा समय
Rajasthan Governement Project: राजस्थान के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है. केंद्र सरकार ने जयपुर से किशनगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के 89.785 किलोमीटर लंबे खंड को 6 लेन में विकसित करने की स्वीकृति दे दी है.
Published:Mar 16, 2026, 10:26 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 10:26 AM IST
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इस महत्वपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत करीब 910.90 करोड़ रुपये है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह सड़क अब आंशिक रूप से एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के रूप में तैयार की जाएगी.
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दोनों ओर सर्विस रोड और फ्लाईओवर का निर्माण
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परियोजना के तहत सड़क को 6 लेन में चौड़ा किया जाएगा. दोनों ओर सर्विस रोड बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय यातायात मुख्य मार्ग से अलग रहेगा. साथ ही आवश्यक स्थानों पर फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे. इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और तेज होगी. मंत्री ने कहा कि इस विकास से क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी.