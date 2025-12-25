राजस्थान के मजदूरों को मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये, बस इस योजना में करना होगा आवेदन!
Rajasthan Government Scheme: अटल पेंशन योजना राजस्थान के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अहम सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसमें 18-40 वर्ष के लोग जुड़कर 60 साल के बाद ₹1000 से ₹5000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन पा सकते हैं.
Published: Dec 25, 2025, 12:53 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 01:02 PM IST
राजस्थान में अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए एक अहम सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में सामने आई है. यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को बुढ़ापे में नियमित आय उपलब्ध कराना है, जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता. योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को हर महीने निश्चित पेंशन दी जाती है.
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ₹1000 से लेकर ₹5000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन मिलती है. पेंशन की राशि व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प और किए गए अंशदान पर निर्भर करती है. यह योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, छोटे दुकानदारों, घरेलू कामगारों और दिहाड़ी श्रमिकों के लिए उपयोगी मानी जा रही है.