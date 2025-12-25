राजस्थान में अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए एक अहम सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में सामने आई है. यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को बुढ़ापे में नियमित आय उपलब्ध कराना है, जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता. योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को हर महीने निश्चित पेंशन दी जाती है.