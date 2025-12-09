राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 महीने की किरायेदारी भी करानी होगी रजिस्टर

राज्य में अब किसी भी अचल सम्पत्ति चाहे मकान हो, फ्लैट, दुकान या जमीन को किराये पर देने पर किरायानामा रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा. सरकार ने रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम-2021 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है. यदि भविष्य में कोई कानूनी विवाद होता है और किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो मकान मालिक और किरायेदार दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.