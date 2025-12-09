Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 महीने की किरायेदारी भी करानी होगी रजिस्टर

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने किरायेनामों का पूरा गणित बदल दिया है. पहले लोग 11 महीने का एग्रीमेंट कराते थे ताकि न रजिस्ट्रेशन कराना पड़े. न स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़े लेकिन अब एक महीने की किरायेदारी भी रजिस्ट्रेशन के दायरे में होगी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 09, 2025, 04:26 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 04:26 PM IST
1/10

Rajasthan News

Rajasthan News1/10
राज्य में अब किसी भी अचल सम्पत्ति चाहे मकान हो, फ्लैट, दुकान या जमीन को किराये पर देने पर किरायानामा रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा. सरकार ने रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम-2021 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है. यदि भविष्य में कोई कानूनी विवाद होता है और किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो मकान मालिक और किरायेदार दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
2/10

Rajasthan News

Rajasthan News2/10
पहले केवल एक साल या उससे अधिक अवधि के किरायानामे पर ही रजिस्ट्री अनिवार्य थी. इसी कारण मकान मालिक 11 माह का एग्रीमेंट कराकर किरायानामा नोटरी से अटेस्टेड करा लेते थे.