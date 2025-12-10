Zee Rajasthan
राजस्थान में अब किराए का घर-दुकान लेना हुआ महंगा, 30 दिन के लिए भी करवानी होगी रजिस्ट्री

Rajasthan News: राजस्थान सरकार द्वारा अब किराए पर लेने वाले मकान, फ्लैट, दुकान या  जमीन को लेकर नियम बदल दिए हैं, जिसके चलते अब आपको ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे. 

Published: Dec 10, 2025, 01:28 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 01:28 PM IST
राजस्थान में अब मकान, फ्लैट, दुकान या जमीन को किराये पर देने पर किरायानामा रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा. सरकार ने रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम-2021 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है. यदि भविष्य में कोई कानूनी विवाद होता है और किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो मकान मालिक और किरायेदार दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पहले केवल एक साल या उससे अधिक अवधि के किरायानामे पर ही रजिस्ट्री अनिवार्य थी. इसी कारण मकान मालिक 11 माह का एग्रीमेंट कराकर किरायानामा नोटरी से अटेस्टेड करा लेते थे.
इससे स्टाम्प ड्यूटी का खर्च बच जाता था और सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ता था लेकिन अब एक साल से कम अवधि के किरायानामे पर भी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी. सरकार ने किरायानामा रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की दरें समय अवधि के आधार पर तय की हैं. पंजीयन रजिस्ट्रेशन संशोधन नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 11 माह तक की अवधि के समझौते पर बाजार मूल्य का 0.02 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी. 1 से 5 वर्ष तक यह 0.10 फीसदी रहेगी. 5 से 10 वर्ष तक 0.5 फीसदी, 10 से 15 वर्ष तक 1 फीसदी और 20 से 30 वर्ष तक की अवधि में 4 फीसदी तक स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी.