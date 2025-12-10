राजस्थान में अब किराए का घर-दुकान लेना हुआ महंगा, 30 दिन के लिए भी करवानी होगी रजिस्ट्री

इससे स्टाम्प ड्यूटी का खर्च बच जाता था और सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ता था लेकिन अब एक साल से कम अवधि के किरायानामे पर भी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी. सरकार ने किरायानामा रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की दरें समय अवधि के आधार पर तय की हैं. पंजीयन रजिस्ट्रेशन संशोधन नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 11 माह तक की अवधि के समझौते पर बाजार मूल्य का 0.02 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी. 1 से 5 वर्ष तक यह 0.10 फीसदी रहेगी. 5 से 10 वर्ष तक 0.5 फीसदी, 10 से 15 वर्ष तक 1 फीसदी और 20 से 30 वर्ष तक की अवधि में 4 फीसदी तक स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी.