राजस्थान में अब इन 4,240 छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, जानें पूरी स्कीम

Devnarayan Scooty Yojana: भजनलाल सरकार ने देवनारायण स्कूटी योजना में लक्ष्य बढ़ाकर 4,240 स्कूटियां वार्षिक कर दिया है. SBC छात्राओं को 50% अंक लाने पर ₹10,000 से ₹20,000 तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिनकी पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम है.

Published: Oct 25, 2025, 12:38 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 12:38 PM IST
Devnarayan Scooty Yojana 2025

राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सक्रिय है. इसी कड़ी में, राज्य सरकार ने देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए छात्राओं को बेहतर सहायता देने का निर्णय लिया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब बालिकाओं को हर साल 4,240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा.
Devnarayan Scooty Yojana 2025

यह योजना वर्ष 2011-12 में शुरू की गई थी, जब इसका शुरुआती लक्ष्य सालाना 1500 स्कूटी बांटना था. नए बदलावों के तहत, कॉलेज शिक्षा विभाग ने अब वितरण लक्ष्य को बढ़ाकर सालाना 4,240 स्कूटी करने का फैसला लिया है. यह योजना विशेष रूप से राजस्थान की विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) की छात्राओं के लिए है.