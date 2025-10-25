राजस्थान में अब इन 4,240 छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, जानें पूरी स्कीम

राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सक्रिय है. इसी कड़ी में, राज्य सरकार ने देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए छात्राओं को बेहतर सहायता देने का निर्णय लिया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब बालिकाओं को हर साल 4,240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा.