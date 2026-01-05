राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें कैसे करें आवेदन?

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वन विभाग में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए लंबे समय से इंतजार कर रहे 12वीं पास युवाओं को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा. बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी.