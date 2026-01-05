राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें कैसे करें आवेदन?
Rajasthan Government Jobs: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल के 259 पदों पर भर्ती निकाली है. 12वीं पास और CET उत्तीर्ण अभ्यर्थी 6 जनवरी से 4 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा.
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वन विभाग में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए लंबे समय से इंतजार कर रहे 12वीं पास युवाओं को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा. बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी.
जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कुल 259 पदों में से 213 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, जबकि 46 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं. भर्ती को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रहने वाले युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह भर्ती लंबे समय बाद निकाली गई है.