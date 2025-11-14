बेटियों की शादी अब बेफिक्र! राजस्थान सरकार देगी 51,000 रुपये की सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया

पहले 'सहयोग एवं उपहार योजना' के नाम से जानी जाने वाली यह स्कीम 2020 में 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' का नाम ले चुकी है. योजना के तहत सहायता राशि लड़की की शैक्षिक योग्यता और परिवार की श्रेणी पर निर्भर करती है. सामान्य परिवारों के लिए यदि लड़की 10वीं से नीचे पास है तो 21,000 रुपये, 10वीं पास होने पर 31,000 रुपये और स्नातक होने पर 41,000 रुपये मिलते हैं. वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी की लड़कियों को अतिरिक्त लाभ है – 10वीं से नीचे के लिए 31,000, 10वीं पास के लिए 41,000 और स्नातक के लिए पूरे 51,000 रुपये. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है. अब तक राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 24 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दे चुकी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है.