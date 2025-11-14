Zee Rajasthan
बेटियों की शादी अब बेफिक्र! राजस्थान सरकार देगी 51,000 रुपये की सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया

Rajasthan government Kanyadan Yojana: राजस्थान में बेटियों के माता-पिता को अक्सर शादी-विवाह के भारी खर्च की वजह से भविष्य की चिंता सताती रहती है. लेकिन अब राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' इस समस्या का समाधान बनकर उभरी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 14, 2025, 08:33 AM IST | Updated: Nov 14, 2025, 08:33 AM IST
2025 में अपडेटेड इस योजना के तहत गरीब और कम आय वाले परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 21,000 से लेकर 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण बेटी का विवाह करने में असमर्थ होते हैं, ताकि सामाजिक रुकावटें दूर हो सकें और बेटियां सम्मानपूर्वक जीवन शुरू कर सकें.
पहले 'सहयोग एवं उपहार योजना' के नाम से जानी जाने वाली यह स्कीम 2020 में 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' का नाम ले चुकी है. योजना के तहत सहायता राशि लड़की की शैक्षिक योग्यता और परिवार की श्रेणी पर निर्भर करती है. सामान्य परिवारों के लिए यदि लड़की 10वीं से नीचे पास है तो 21,000 रुपये, 10वीं पास होने पर 31,000 रुपये और स्नातक होने पर 41,000 रुपये मिलते हैं. वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी की लड़कियों को अतिरिक्त लाभ है – 10वीं से नीचे के लिए 31,000, 10वीं पास के लिए 41,000 और स्नातक के लिए पूरे 51,000 रुपये. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है. अब तक राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 24 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दे चुकी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है.