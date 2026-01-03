राजस्थान को इस साल मिलेंगे ये बड़े तोहफे! पानी, सड़क, रेल और एयरपोर्ट से बदलेगी तस्वीर

राजस्थान में 2026 के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की उम्मीद है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से यह प्रोजेक्ट्स जल आपूर्ति, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इनमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नागौर हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक सहित कई औद्योगिक और खनिज परियोजनाएं शामिल हैं.