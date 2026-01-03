Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान को इस साल मिलेंगे ये बड़े तोहफे! पानी, सड़क, रेल और एयरपोर्ट से बदलेगी तस्वीर

Rajasthan Government Project: 2026 में राजस्थान को कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने की उम्मीद है. ERCP से 17 जिलों को पानी मिलेगा, कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे और नागौर हाई-स्पीड रेल ट्रैक से कनेक्टिविटी सुधरेगी. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 03, 2026, 05:59 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 05:59 PM IST
1/6

2026 Major Rajasthan Project

2026 Major Rajasthan Project1/6
राजस्थान में 2026 के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की उम्मीद है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से यह प्रोजेक्ट्स जल आपूर्ति, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इनमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नागौर हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक सहित कई औद्योगिक और खनिज परियोजनाएं शामिल हैं.
2/6

2026 Major Rajasthan Project

2026 Major Rajasthan Project2/6
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत राज्य के 17 जिलों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना के माध्यम से कृषि और पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. कुछ नहरों का निर्माण 2026 में भी जारी रहेगा, ताकि पूरी प्रणाली समय पर पूरी तरह से संचालित हो सके.