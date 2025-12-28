Zee Rajasthan
NEW YEAR पर रेल यात्रियों को रेलवे का तोहफा, इन 10 ट्रेनों में बढ़ेंगे डिब्बे

Rajasthan Government Project: नए साल एवं त्योहारी सीजन के दौरान बढ़े हुए यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर मंडल से चलने एवं गुजरने वाली 10 जोड़ी ट्रेनों में अस्थाई रूप से अतिरिक्त डिब्बे लगाए जा रहे हैं.

Published: Dec 28, 2025, 09:17 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 09:17 PM IST
नए साल एवं त्योहारी सीजन के दौरान बढ़े हुए यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर मंडल से चलने एवं गुजरने वाली 10 जोड़ी ट्रेनों में अस्थाई रूप से अतिरिक्त डिब्बे लगाए जा रहे हैं. यह व्यवस्था 1 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी.
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस अवधि में रणकपुर, इंटरसिटी, इंदौर, रणथंबोर, मरुधर, दादर, साबरमती, जैसलमेर एवं हमसफर सहित विभिन्न ट्रेनों में एसी थ्री टियर, स्लीपर तथा जनरल श्रेणी के अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, जिससे प्रतीक्षा सूची व जनरल टिकट वाले यात्रियों को राहत मिलेगी.