NEW YEAR पर रेल यात्रियों को रेलवे का तोहफा, इन 10 ट्रेनों में बढ़ेंगे डिब्बे

नए साल एवं त्योहारी सीजन के दौरान बढ़े हुए यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर मंडल से चलने एवं गुजरने वाली 10 जोड़ी ट्रेनों में अस्थाई रूप से अतिरिक्त डिब्बे लगाए जा रहे हैं. यह व्यवस्था 1 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी.