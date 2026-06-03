/राजस्थान में बनाया जाएगा वर्ल्ड-क्लास डेजर्ट एडवेंचर हब, दुबई को देगा टक्कर!

राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नंबर-1 पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए अधिकारियों को समयबद्ध और नवाचार आधारित कार्य करने के निर्देश दिए. बैठक में पुष्कर कॉरिडोर, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई.
1/8
Desert Adventure Hub
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नंबर वन डेस्टिनेशन बनाने के लिए अधिकारियों को संकल्पित होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि समय सीमा के साथ सभी पर्यटन परियोजनाओं को पूरा किया जाए, ताकि राजस्थान पर्यटन विश्व पर्यटन का सिरमौर बन सके.
2/8
Desert Adventure Hub
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन सचिव शुचि त्यागी, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पवन जैन, संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पर्यटन भवन में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
3/8
Desert Adventure Hub
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की ओर से चल रही प्रमुख परियोजनाओं यथा पुष्कर कॉरिडोर, महाराणा प्रताप सर्किट, वॉर म्यूज़ियम झुन्झुनूं, आमेर मास्टर प्लान सहित मीडिया प्लान की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्य की गति बढ़ाने और तय समय-सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए.
4/8
Desert Adventure Hub
उन्होंने पर्यटन विभाग के मीडिया बायिंग पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों ही स्थान पर रोड शो द्वारा राजस्थान पर्यटन के प्रमोशन पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन प्रोत्साहन गतिविधियों के आयोजन और सहभागिता पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए.
5/8
Desert Adventure Hub
उन्होंने राजस्थान पर्यटन की गहन ब्रांडिंग और मार्केटिंग किए जाने की आवश्यकता जताई और नए जमाने की गतिविधियों और सोशल मीडिया का उपयोग किए जाने पर भी जोर दिया. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इनोवेशन और समय सीमा क्रियान्वयन से राजस्थान पर्यटन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नई ऊंचाइयां छुए इस हेतु संकल्पित होकर कार्य किए जाने पर जोर दिया.
6/8
Desert Adventure Hub
1. दिया कुमारी ने बैठक में एस्ट्रो टूरिज्म पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का स्वच्छ आकाश और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्टारगेजिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं. जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर को Stargazing Hub बनाने, जहां टेलीस्कोप से तारे और मिल्की वे देख सकें. पश्चिमी राजस्थान के इलाकों को डार्क स्काई रिजर्व घोषित किये जाने पर चर्चा की गई.
7/8
Desert Adventure Hub
2. माउंट आबू में ऑब्जरवेटरी टूरिज्म शुरू किए जाने पर चर्चा. कार्ययोजना बनाकर 'Visit Rajasthan in Summers' कैम्पेन पर चर्चा हुई. दुबई की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर के डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म चर्चा की गई. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दुबई के समान राजस्थान के जैसलमेर-बाड़मेर को वर्ल्ड-क्लास डेजर्ट एडवेंचर हब बने इस हेतु कार्य योजना बनाई जाए.
8/8
Desert Adventure Hub
3. उप मुख्यमंत्री ने एआई आधारित टूरिज्म ऐप बनाने पर जोर दिया. दिया कुमारी ने एस्ट्रो टूरिज्म की सम्भावना पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए उन्होंने मेड़ता स्थित मीरा बाई मंदिर में विकास कार्य पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए. दिया कुमारी ने उदयपुर में वेडिंग प्रोमोशन इवेंट करवाने और घूमर फेस्टिवल करने पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए. उप मुख्यमंत्री ने 18 नवम्बर 2027 को जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को वर्ष पर्यंत उत्सव मनाये जाने पर चर्चा की इस पर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए. दिया कुमारी ने शेखावाटी हवेलियों और जयपुर वॉल सिटी पर फ्रेस्को पेंटिंग कर सौंदर्यकरण किये जाने पर चर्चा की और निर्देश दिए. बैठक में राजसमंद, माउंट आबू, उदयपुर, जवाई, कुंभलगढ़ को 'पिक योर समर एस्कपे' थीम पर भी चर्चा की गई.