/राजस्थान में बनाया जाएगा वर्ल्ड-क्लास डेजर्ट एडवेंचर हब, दुबई को देगा टक्कर!

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Desert Adventure Hub 3. उप मुख्यमंत्री ने एआई आधारित टूरिज्म ऐप बनाने पर जोर दिया. दिया कुमारी ने एस्ट्रो टूरिज्म की सम्भावना पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए उन्होंने मेड़ता स्थित मीरा बाई मंदिर में विकास कार्य पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए. दिया कुमारी ने उदयपुर में वेडिंग प्रोमोशन इवेंट करवाने और घूमर फेस्टिवल करने पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए. उप मुख्यमंत्री ने 18 नवम्बर 2027 को जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को वर्ष पर्यंत उत्सव मनाये जाने पर चर्चा की इस पर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए. दिया कुमारी ने शेखावाटी हवेलियों और जयपुर वॉल सिटी पर फ्रेस्को पेंटिंग कर सौंदर्यकरण किये जाने पर चर्चा की और निर्देश दिए. बैठक में राजसमंद, माउंट आबू, उदयपुर, जवाई, कुंभलगढ़ को 'पिक योर समर एस्कपे' थीम पर भी चर्चा की गई.