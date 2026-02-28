राजस्थान की वो सरकारी स्कीम, जिससे हो सकता है 0 बिजली का बिल!
Rajasthan Government Scheme: 28 जनवरी को पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर दौरे पर आए. यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सूर्यघर योजना के बारे में बताया और कहा कि इस योजना से घरों का बिजली बिल जीरो हो सकता है.
Published:Feb 28, 2026, 04:16 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 04:16 PM IST
1/7
Rajasthan Government Scheme
1/7
आज यानी 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहे. वहीं, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सूर्यघर योजना का जिक्र किया और इसके फायदे बताए. उन्होंने कहा कि घर पर ही छोटा बिजलीघर बन जाता है.
2/7
PM Surya Ghar Free Electricity Scheme
2/7
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में की थी, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है.