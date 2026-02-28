Zee Rajasthan
राजस्थान की वो सरकारी स्कीम, जिससे हो सकता है 0 बिजली का बिल!

Rajasthan Government Scheme:  28 जनवरी को पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर दौरे पर आए. यहां उन्होंने 
एक जनसभा को संबोधित करते हुए सूर्यघर योजना के बारे में बताया और कहा कि इस योजना से घरों का बिजली बिल जीरो हो सकता है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Feb 28, 2026, 04:16 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 04:16 PM IST
Rajasthan Government Scheme

आज यानी 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहे. वहीं, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सूर्यघर योजना का जिक्र किया और इसके फायदे बताए. उन्होंने कहा कि घर पर ही छोटा बिजलीघर बन जाता है.
PM Surya Ghar Free Electricity Scheme

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में की थी, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है.