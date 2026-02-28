राजस्थान की वो सरकारी स्कीम, जिससे हो सकता है 0 बिजली का बिल!

Rajasthan Government Scheme: 28 जनवरी को पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर दौरे पर आए. यहां उन्होंने

एक जनसभा को संबोधित करते हुए सूर्यघर योजना के बारे में बताया और कहा कि इस योजना से घरों का बिजली बिल जीरो हो सकता है.

