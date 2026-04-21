/राजस्थान के 1.43 लाख परिवारों का बिजली बिल हुआ ZERO! जानें कैसे उठाएं फायदा

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इस साल के शुरूआत 3 माह में कुल 58,153 उपभोक्ता सौर संयंत्र इंस्टॉल करा चुके हैं. इसे देखते हुए उम्मीद है कि इस साल के प्रथम 6 माह में रूफ टॉप संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच जाएगी. पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप संयंत्र लगाने के करीब एक से डेढ़ माह के भीतर ही 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी राशि उपभोक्ता के खाते में हस्तांतरित हो जाती है. अब तक 1 लाख 52 हजार 350 उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भारत सरकार से 1185 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि हस्तांतरित हो चुकी है. इस प्रकार करीब पीएम सूर्यघर के 85 प्रतिशत लाभार्थियों को सब्सिडी मिल चुकी है.