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राजस्थान के 1.43 लाख परिवारों का बिजली बिल हुआ ZERO! जानें कैसे उठाएं फायदा

Edited bySneha AggarwalReported byNeha Sharma
Published: Apr 21, 2026, 07:26 PM|Updated: Apr 21, 2026, 07:26 PM

Rajasthan Government Project: राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्रति विद्युत उपभोक्ताओं का रूझान तेजी से बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है.

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राजस्थान में अब तक घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक श्रेणी में कुल 2,45,317 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं. इससे 1,43,965 उपभोक्ताओं का बिजली उपभोग बिल शून्य हो गया है. छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर विद्युत उपभोक्ता ऊर्जा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं.
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कुल रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है, जिसकी कुल क्षमता 2090 मेगावाट है. गुजरात 6,882 मेगावाट क्षमता के साथ प्रथम, महाराष्ट्र 5,442 मेगावाट क्षमता के साथ द्वितीय स्थान पर है. प्रदेश में लगभग 32 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने 10 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के रूफ टॉप सोलर स्थापित किए हैं.
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पीएम सूर्यघर योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक 686 मेगावाट क्षमता के 1 लाख 77 हजार 468 रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं. प्रतिदिन औसतन 675 से 700 नए उपभोक्ता सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं. विगत मार्च माह में कुल 20,343 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए. यह किसी एक माह में स्थापित रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है.
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मार्च माह की 23 तारीख को एक ही दिन में 910 सौर ऊर्जा संयंत्र लगे. यह किसी भी एक दिन में लगे सोलर की सर्वाधिक संख्या है. इससे पहले इसी जनवरी माह में 20,853 और फरवरी माह में 16,957 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे. पीएम सूर्यघर योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर है.
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पीएम सूर्यघर योजना में प्रत्येक छह माह में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या दो से ढ़ाई गुना तक बढ़ रही है. फरवरी, 2024 में इस योजना की शुरूआत हुई. इसके प्रथम शुरुआती 6 महीनों में मात्र 7,694 उपभोक्ताओं ने ही रूफ टॉप सोलर लगाए थे. इसके बाद प्रत्येक 6 माह के अन्तराल में 19,45, 39,311 और 68,450 उपभोक्ताओं ने रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं.
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इस साल के शुरूआत 3 माह में कुल 58,153 उपभोक्ता सौर संयंत्र इंस्टॉल करा चुके हैं. इसे देखते हुए उम्मीद है कि इस साल के प्रथम 6 माह में रूफ टॉप संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच जाएगी. पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप संयंत्र लगाने के करीब एक से डेढ़ माह के भीतर ही 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी राशि उपभोक्ता के खाते में हस्तांतरित हो जाती है. अब तक 1 लाख 52 हजार 350 उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भारत सरकार से 1185 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि हस्तांतरित हो चुकी है. इस प्रकार करीब पीएम सूर्यघर के 85 प्रतिशत लाभार्थियों को सब्सिडी मिल चुकी है.
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प्रतिमाह 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना के अन्तर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने पर 13141 उपभोक्ताओं को जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा चुकी है. इस योजना में अब तक 23,273 उपभोक्ताओं ने सोलर संयंत्र लगा लिए हैं. इस प्रकार 150 यूनिट योजना में करीब 22 करोड़ 33 लाख रुपये की सब्सिडी उपभोक्ताओं को मिल चुकी है.
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दिसम्बर, 2025 से इस योजना में सब्सिडी वितरण की शुरूआत हुई थी. इस प्रकार प्रदेश में रूफ टॉप सोलर लगाने पर उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर योजना में अधिकतम 78 हजार रुपये और 150 यूनिट योजना में 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है. पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बैंकों से लगभग 5.75 प्रतिशत की आसान ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी मिल रही है.
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भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदेश में 62,236, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 9,292, राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा 8,169, कैनरा बैंक द्वारा 1,866 और अन्य बैंकों द्वारा 16,666 विद्युत उपभोक्ताओं को रूफ टॉप लगाने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जा चुकी है. पीएम सूर्यघर योजना को घर-घर तक पहुंचाने में वेंडर्स भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. प्रदेश में पीएम सूर्यघर नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले वेंडर्स की संख्या बढ़कर 1896 तक पहुंच गई है. योजना की शुरूआत में 762 वेंडर्स ही सेवाएं दे रहे थे.
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जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों ने रूफ टॉप इंस्टॉलेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुगमता प्रदान की है. इसके अन्तर्गत कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिमाह रूफ टॉप सोलर चैंपियन अवॉर्ड प्रारंभ किया गया. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर इंस्टालेशन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया.
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आवेदन करते किसी प्रकार के शुल्क, बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि, मीटर परीक्षण शुल्क और नेट मीटरिंग एग्रीमेंट आदि से उपभोक्ताओं को छूट दी गई. सभी तरह के चार्जेज प्लांट स्थापित होने के बाद बिजली बिल के माध्यम से लेने, पीएम सूर्यघर योजना में कनेक्शन के आवेदनों के लिए अलग से प्राथमिकता रखने, बैंकों से उपभोक्ताओं को आसानी से ऋण मिल सके. इसके लिए लगातार बैंकर्स के साथ संवाद किया गया. विद्युत सब डिविजन स्तर तक लगातार कैंप आयोजित कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है.
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