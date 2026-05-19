/1200 करोड़ से राजस्थान का ये जिला बनेगा हाईटेक हब, मोबाइल से मिसाइल तक होगा निर्माण!

3 /10

भिवाड़ी के सेमीकंडक्टर क्लस्टर में क्या खास-अब तक एक हजार 200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त. 11 कंपनियों ने 900 करोड़ के निवेश के साथ संचालन शुरू किया. इस अत्याधुनिक क्लस्टर में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, आरएफआईडी, ईवी कंपोनेंट्स एवं एयर कंडीशनर निर्माण से जुड़े उद्योग कार्यरत हैं. इसकी वार्षिक पैकेजिंग क्षमता वर्तमान में लगभग 6 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट्स है, जिसे अगले 2-3 वर्षों में बढ़ाकर 40 करोड़ से 60 करोड़ यूनिट्स तक करने की योजना है. वहीं, उन्नत पैकेजिंग तकनीकों, एसएसडी, डीआरएम एवं अन्य डेटा स्टोरेज उत्पादों के निर्माण की प्लानिंग भी की जा रही है.