जयपुर को नए साल का बड़ा तोहफा! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड से खत्म होगा सांगानेर का जाम संकट

नए साल के साथ ही राजधानी के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है. सांगानेर में एलिवेटेड रोड का निर्माण और ओटीएस पुलिया के चौड़ीकरण का काम जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है. ओटीएस पुलिया के लिए जेडीए कार्यादेश जारी कर चुका है, लेकिन ठेका लेने वाली फर्म अब तक डिज़ाइन तैयार नहीं कर पाई है. ऐसे में माना जा रहा है कि वास्तविक काम जनवरी में ही शुरू हो पाएगा.