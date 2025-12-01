Zee Rajasthan
जयपुर को नए साल का बड़ा तोहफा! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड से खत्म होगा सांगानेर का जाम संकट

Rajasthan Government Project: जयपुर में नए साल से दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं. सांगानेर एलिवेटेड रोड और ओटीएस पुलिया चौड़ीकरण का काम जनवरी से शुरू होने की संभावना है. ओटीएस पुलिया पर 32.91 करोड़ और एलिवेटेड रोड पर 240 करोड़ खर्च होंगे.

Published: Dec 01, 2025, 08:21 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 08:21 PM IST
Jaipur Elevated Road

नए साल के साथ ही राजधानी के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है. सांगानेर में एलिवेटेड रोड का निर्माण और ओटीएस पुलिया के चौड़ीकरण का काम जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है. ओटीएस पुलिया के लिए जेडीए कार्यादेश जारी कर चुका है, लेकिन ठेका लेने वाली फर्म अब तक डिज़ाइन तैयार नहीं कर पाई है. ऐसे में माना जा रहा है कि वास्तविक काम जनवरी में ही शुरू हो पाएगा.
Jaipur Elevated Road

हालांकि जेडीए द्वारा जारी आदेश में कार्य आरंभ करने की तिथि 9 दिसंबर दर्ज है. पुलिया को चौड़ा करने पर 32.91 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसे एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं सांगानेर एलिवेटेड रोड (फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक) के लिए निविदाएं 11 दिसंबर को खोली जाएंगी.