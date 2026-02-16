Rajasthan Government Project: 32 साल बाद बड़ी जीत, शेखावाटी को मिलेगा यमुना जल, हरियाणा ने दी 265 किमी पाइपलाइन की सहमति!

हरियाणा सरकार ने हथिनी कुंड बैराज से चूरू के हासियावास तक 265 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के एलाइनमेंट पर लिखित सहमति भेज दी है. यह परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और शेखावाटी क्षेत्र (चूरू, सीकर, झुंझुनूं जिले) के लिए जीवनदायिनी साबित होगी.