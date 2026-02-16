Rajasthan Government Project: 32 साल बाद बड़ी जीत, शेखावाटी को मिलेगा यमुना जल, हरियाणा ने दी 265 किमी पाइपलाइन की सहमति!
Rajasthan Government Project: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी यमुना जल परियोजना में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है. 32 वर्ष पुराने यमुना जल समझौते (12 मई 1994) को अमल में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है.
Published: Feb 16, 2026, 09:15 AM IST | Updated: Feb 16, 2026, 09:15 AM IST
हरियाणा सरकार ने हथिनी कुंड बैराज से चूरू के हासियावास तक 265 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के एलाइनमेंट पर लिखित सहमति भेज दी है. यह परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और शेखावाटी क्षेत्र (चूरू, सीकर, झुंझुनूं जिले) के लिए जीवनदायिनी साबित होगी.
राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार, हथिनी कुंड बैराज (हरियाणा के यमुनानगर जिले में) से 3 समानांतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएंगी. इनसे मानसून अवधि (जुलाई से अक्टूबर) में 577 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) यमुना जल राजस्थान को मिलेगा.