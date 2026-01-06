Zee Rajasthan
mobile app

कोटा में बनेगा 256 करोड़ की लागत से 3 लेन हाई लेवल ब्रिज, सफर हो जाएगा आसान!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के कोटा में एक तीन लेन का हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे 
कोटा के साथ बारां जिले के लोगों का भी सफर आसान होगा. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 06, 2026, 01:13 PM IST | Updated: Jan 06, 2026, 01:13 PM IST
1/6

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project1/6
कोटा के इटावा इलाके के गोठडा गांव के पास चंबल नदी पर तीन लेन का हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा, जिसकी लागत 256 करोड़ होगी.
2/6

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project2/6
ये ब्रिज कोटा जिले में चंबल ढीबरी से बूंदी जिले के चांणदा खुर्द के बीच में बनेगा, जिसको लेकर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने स्वीकृती दे दी हैं. ब्रिज बनने से कोटा जिले के इटावा-पीपल्दा इलाकों को ही नहीं बल्कि बारां जिले को भी इसका फायदा होगा.