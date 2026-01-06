कोटा में बनेगा 256 करोड़ की लागत से 3 लेन हाई लेवल ब्रिज, सफर हो जाएगा आसान!

Published: Jan 06, 2026, 01:13 PM IST | Updated: Jan 06, 2026, 01:13 PM IST
1/6
Rajasthan Government Project
1/6
कोटा के इटावा इलाके के गोठडा गांव के पास चंबल नदी पर तीन लेन का हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा, जिसकी लागत 256 करोड़ होगी.
2/6
Rajasthan Government Project
2/6
ये ब्रिज कोटा जिले में चंबल ढीबरी से बूंदी जिले के चांणदा खुर्द के बीच में बनेगा, जिसको लेकर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने स्वीकृती दे दी हैं. ब्रिज बनने से कोटा जिले के इटावा-पीपल्दा इलाकों को ही नहीं बल्कि बारां जिले को भी इसका फायदा होगा.