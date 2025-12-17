Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के 6 जगहों की जल्द ही सूरत बदल जाएगी, जिसको लेकर 330 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे चलते इन शहरों में स्मार्ट सिटी में तबदील कर दिया जाएगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 17, 2025, 02:19 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 02:19 PM IST
1/6

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project1/6
राजस्थान के 6 शहरों को 'स्मार्ट सिटी' में बदला जाएगा, जिसका काम जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी करने वाली है. इन 6 शहरों में भरतपुर, खाटूश्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और मंडावा शामिल हैं.
2/6

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project2/6
इन 6 शहरों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवरेज और नगरीय ढांचे में सुधार जैसे काम किए जाएंगे. साथ ही वहीं, डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी काम होंगे. इस काम पर लगभग 330 करोड़ से अधिक का खर्चा आ सकता है.