राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!

Published: Dec 17, 2025, 02:19 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 02:19 PM IST
Rajasthan Government Project
राजस्थान के 6 शहरों को 'स्मार्ट सिटी' में बदला जाएगा, जिसका काम जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी करने वाली है. इन 6 शहरों में भरतपुर, खाटूश्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और मंडावा शामिल हैं.
इन 6 शहरों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवरेज और नगरीय ढांचे में सुधार जैसे काम किए जाएंगे. साथ ही वहीं, डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी काम होंगे. इस काम पर लगभग 330 करोड़ से अधिक का खर्चा आ सकता है.