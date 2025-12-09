Zee Rajasthan
भिवाड़ी में 74 करोड़ रुपये से होगा 6 लेन सड़क का काम, रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां!

Rajasthan Government Project: भिवाड़ी में खिजूरीबास टोल से टपूकड़ा तक साढ़े आठ किलोमीटर सड़क को छह लेन करने और सौंदर्यीकरण के 74 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को अब गति मिल गई है. 

Published: Dec 09, 2025, 03:39 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 03:39 PM IST
Rajasthan Government Project

अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में खिजूरीबास टोल से टपूकड़ा तक साढ़े आठ किलोमीटर लंबे मार्ग को छह लेन तक चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण का काम अब शुरू हो सकता है. कुल 74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने पहली किश्त के रूप में 10 करोड़ रुपये रिडकोर के कोष में जमा करा दिए हैं.
Rajasthan Government Project

रिडकोर अब एक हफ्ते के भीतर कार्यादेश जारी करेगी, जिसके बाद सड़क निर्माण का काम तेजी से शुरू हो पाएगा. योजना के अनुसार, यह छह लेन सड़क एक साल में पूरी कर दी जाएगी.