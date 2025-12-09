भिवाड़ी में 74 करोड़ रुपये से होगा 6 लेन सड़क का काम, रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां!

अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में खिजूरीबास टोल से टपूकड़ा तक साढ़े आठ किलोमीटर लंबे मार्ग को छह लेन तक चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण का काम अब शुरू हो सकता है. कुल 74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने पहली किश्त के रूप में 10 करोड़ रुपये रिडकोर के कोष में जमा करा दिए हैं.