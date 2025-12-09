भिवाड़ी में 74 करोड़ रुपये से होगा 6 लेन सड़क का काम, रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां!

Published: Dec 09, 2025, 03:39 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 03:39 PM IST
अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में खिजूरीबास टोल से टपूकड़ा तक साढ़े आठ किलोमीटर लंबे मार्ग को छह लेन तक चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण का काम अब शुरू हो सकता है. कुल 74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने पहली किश्त के रूप में 10 करोड़ रुपये रिडकोर के कोष में जमा करा दिए हैं.
रिडकोर अब एक हफ्ते के भीतर कार्यादेश जारी करेगी, जिसके बाद सड़क निर्माण का काम तेजी से शुरू हो पाएगा. योजना के अनुसार, यह छह लेन सड़क एक साल में पूरी कर दी जाएगी.