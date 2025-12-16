Rajasthan Government Project: जमीन पर उतरा रिंग रोड प्रोजेक्ट, जयपुर के 150 गाँवों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, ये रही पूरी डिटेल

Rajasthan Government Project: जयपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है कि लंबे इंतजार के बाद उत्तरी रिंग रोड प्रोजेक्ट अब हकीकत की शक्ल लेने लगा है. केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही एनएचएआई ने फील्ड सर्वे और जमीन नपाई का काम शुरू कर दिया है.