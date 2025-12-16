Rajasthan Government Project: जमीन पर उतरा रिंग रोड प्रोजेक्ट, जयपुर के 150 गाँवों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, ये रही पूरी डिटेल
Rajasthan Government Project: जयपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है कि लंबे इंतजार के बाद उत्तरी रिंग रोड प्रोजेक्ट अब हकीकत की शक्ल लेने लगा है. केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही एनएचएआई ने फील्ड सर्वे और जमीन नपाई का काम शुरू कर दिया है.
Published: Dec 16, 2025, 11:40 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 11:40 AM IST
1/7
Rajasthan Government Project
1/7
सर्वे पूरा होने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी. यह 99 किलोमीटर लंबी रिंग रोड शहर के ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देगी, लेकिन करीब 150 गांवों से गुजरने की वजह से किसानों में हलचल मच गई है.
2/7
शुरुआती पॉइंट चिन्हित
2/7
एनएचएआई ने अजमेर रोड पर बगरू के पास छितरोली को रिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है. यहां से रोड निकलेगी और कालवाड़, जोबनेर, रामपुरा डाबड़ी, जालसू, चौमूं जैसे इलाकों को कवर करेगी. इन जगहों पर डिमार्केशन का काम जोरों पर है.