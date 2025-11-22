Good News: जयपुर में 4 हजार करोड़ झोंक रहे हैं विदेशी ब्रांड्स, 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार! जानें पूरा प्लान

Rajasthan Government Project: दिल्ली रोड पर आमेर से चंदवाजी तक दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की तैयारी चल रही है, जो पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. इस पूरे कॉरिडोर में वर्ष 2027 तक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत के 19 पांच और सात सितारा होटल प्रोजेक्ट विकसित होने वाले हैं. इनमें से करीब 10 प्रोजेक्ट्स पर काम पहले ही शुरू हो चुका है.