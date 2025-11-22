Zee Rajasthan
mobile app

Good News: जयपुर में 4 हजार करोड़ झोंक रहे हैं विदेशी ब्रांड्स, 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार! जानें पूरा प्लान

Rajasthan Government Project: जयपुर की पहचान अब सिर्फ पिंकसिटी और हैरिटेज सिटी तक सीमित नहीं रहेगी. आने वाले वर्षों में शहर लग्जरी टूरिज्म और बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में एक नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 22, 2025, 10:17 AM IST | Updated: Nov 22, 2025, 10:17 AM IST
1/6

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project1/6
Rajasthan Government Project: दिल्ली रोड पर आमेर से चंदवाजी तक दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की तैयारी चल रही है, जो पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. इस पूरे कॉरिडोर में वर्ष 2027 तक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत के 19 पांच और सात सितारा होटल प्रोजेक्ट विकसित होने वाले हैं. इनमें से करीब 10 प्रोजेक्ट्स पर काम पहले ही शुरू हो चुका है.
2/6

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project2/6
होटल उद्योग से जुड़े कारोबारी और पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर 40 हजार से अधिक स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा. इसी क्षेत्र में भानपुर के पास 750 करोड़ रुपए लागत वाले अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के सबसे महंगे होटल प्रोजेक्ट का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे पर्यटन निवेशकों में काफी उत्साह है.