4 फरवरी से शुरू होगा अजमेर में निर्माण कार्य, बनाया जाएगा 2800 मीटर लंबा नाला

Rajasthan Government Project: राजस्थान के अजमेर रोड पर एक लंबे समय से जल भराव की समस्या चल रही है, जिसके समाधान के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाते हुए नाला बनाने का फैसला लिया है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Feb 01, 2026, 06:58 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 06:58 PM IST
Rajasthan Government Project

अजमेर रोड पर लंबे समय से चली आ रही जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है. बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की अनुपालना में मुख्य अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर से भांकरोटा के मध्य बरसाती नाले के निर्माण का कार्य 4 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा.
Rajasthan Government Project

इस परियोजना के पूर्ण होने से मानसून के दौरान होने वाले जल भराव से आमजन और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. जेडीए के अनुसार, यह नाला भांकरोटा पुलिया के नीचे से शुरू होकर हीरापुरा पावर हाउस तक लगभग 2800 मीटर लंबाई में बनाया जाएगा.