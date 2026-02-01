4 फरवरी से शुरू होगा अजमेर में निर्माण कार्य, बनाया जाएगा 2800 मीटर लंबा नाला

अजमेर रोड पर लंबे समय से चली आ रही जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है. बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की अनुपालना में मुख्य अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर से भांकरोटा के मध्य बरसाती नाले के निर्माण का कार्य 4 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा.