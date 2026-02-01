4 फरवरी से शुरू होगा अजमेर में निर्माण कार्य, बनाया जाएगा 2800 मीटर लंबा नाला

Published: Feb 01, 2026, 06:58 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 06:58 PM IST
Rajasthan Government Project
अजमेर रोड पर लंबे समय से चली आ रही जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है. बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की अनुपालना में मुख्य अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर से भांकरोटा के मध्य बरसाती नाले के निर्माण का कार्य 4 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा.
इस परियोजना के पूर्ण होने से मानसून के दौरान होने वाले जल भराव से आमजन और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. जेडीए के अनुसार, यह नाला भांकरोटा पुलिया के नीचे से शुरू होकर हीरापुरा पावर हाउस तक लगभग 2800 मीटर लंबाई में बनाया जाएगा.