/अब बदलेगा अजमेर का नक्शा, रिंग रोड प्रोजेक्ट से जमीन मालिक होंगे मालामाल!

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राज्य सरकार ने इस बार के बजट में रिंग रोड की डीपीआर तैयार करवाने की घोषणा की है. माना जा रहा है कि रिंग रोड बनने के बाद शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी हद तक सुधर जाएगी और रोज लगने वाले जाम से राहत मिलेगी. इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों को भी इससे बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है. खास बात यह है कि पुष्कर के दोनों बाइपास को भी भविष्य में इस रिंग रोड से जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है.