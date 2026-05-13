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अब बदलेगा अजमेर का नक्शा, रिंग रोड प्रोजेक्ट से जमीन मालिक होंगे मालामाल!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 13, 2026, 07:23 PM|Updated: May 13, 2026, 07:23 PM

Rajasthan Governemnt Project: अजमेर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड परियोजना पर काम जारी है. रिंग रोड बनने से जाम से राहत मिलेगी, कई इलाकों की कनेक्टिविटी सुधरेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. फिलहाल कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण और सड़क चौड़ीकरण बाकी है.

Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road1/9
अजमेर शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव को देखते हुए रिंग रोड परियोजना पर काम किया जा रहा है. हालांकि अभी जनाना अस्पताल से माकड़वाली तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरे रूट की सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक लोगों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा. वहीं कुछ हिस्सों में सड़क को और चौड़ा करने की जरूरत भी बताई जा रही है.
Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road2/9
राज्य सरकार ने इस बार के बजट में रिंग रोड की डीपीआर तैयार करवाने की घोषणा की है. माना जा रहा है कि रिंग रोड बनने के बाद शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी हद तक सुधर जाएगी और रोज लगने वाले जाम से राहत मिलेगी. इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों को भी इससे बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है. खास बात यह है कि पुष्कर के दोनों बाइपास को भी भविष्य में इस रिंग रोड से जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है.
Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road3/9
अजमेर में तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण कई इलाकों में यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है. खास तौर पर कोटड़ा, महाराणा प्रताप नगर, पुष्कर रोड और जयपुर रोड के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है. ऐसे में रिंग रोड परियोजना को शहर के लिए काफी अहम माना जा रहा है.
Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road4/9
फिलहाल कई जगहों पर टू-लेन सड़क होने के कारण वाहनों का दबाव संभालना मुश्किल हो रहा है. ट्रैफिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि कायड़ विश्राम स्थली, माकड़वाली, होकरा, कानस बूढ़ा, पुष्कर और पुष्कर घाटी तक के मार्ग को फोरलेन करना जरूरी हो गया है. सरकार ने 2026-27 के बजट में पुष्कर घाटी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की भी घोषणा की है. इस मार्ग को आगे चलकर नौसर के पास रिंग रोड से जोड़ने की योजना है.
Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road5/9
रिंग रोड बनने के बाद शहर के कई इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा. नौसर, रातीडांग, चौरसियावास और माकड़वाली जैसे क्षेत्रों का बेहतर जुड़ाव हो सकेगा. इसके साथ ही नागौर और जयपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को सीधे ब्यावर रोड तक पहुंचने का आसान रास्ता मिलेगा. इससे शहर के अंदर भारी वाहनों का दबाव कम होने की संभावना है.
Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road6/9
अजमेर की प्रमुख सड़कों पर हर दिन हजारों वाहन गुजर रहे हैं. मदार गेट से स्टेशन रोड तक रोजाना करीब 25 से 30 हजार वाहन निकलते हैं. वहीं आगरा गेट से पृथ्वीराज मार्ग पर करीब 28 से 30 हजार वाहन चलते हैं. आदर्श नगर से पर्बतपुरा रोड पर यह संख्या 35 से 40 हजार तक पहुंच रही है. शहर के दूसरे मुख्य मार्गों पर भी 22 से 32 हजार वाहन प्रतिदिन गुजर रहे हैं.
Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road7/9
वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण शहर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है. ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रात के समय तेज रोशनी से होने वाला प्रदूषण लगभग 60 प्रतिशत तक दर्ज किया जा रहा है. ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है और समय भी ज्यादा खराब होता है.
Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road8/9
अजमेर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण शहर है. दरगाह शरीफ में हर साल 20 से 25 लाख से ज्यादा जायरीन पहुंचते हैं. वहीं नारेली, नसियां और अन्य पर्यटन स्थलों पर करीब 10 लाख लोग आते हैं. राजकीय संग्रहालय और तारागढ़ में लगभग 5 लाख पर्यटक पहुंचते हैं.
Rajasthan Government Project Ajmer Ring Road9/9
इसके अलावा आनासागर बारादरी समेत दूसरे स्थानों पर भी बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं. वहीं हर साल 45 से 50 लाख श्रद्धालु अजमेर से पुष्कर की यात्रा करते हैं. ऐसे में रिंग रोड बनने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यटन दोनों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.
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