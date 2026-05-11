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53 करोड़ रुपये से होगा अलवर-बहरोड़ स्टेट हाईवे का काम, फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 11, 2026, 05:23 PM|Updated: May 11, 2026, 05:23 PM

Rajasthan Government Project: भजनलाल सरकार ने अलवर-बहरोड़-नारनौल स्टेट हाईवे-14 की मरम्मत के काम के लिए  53 करोड़ रुपये के बजट पास कर दिया है, जिससे यहां सफर करने में समय कम लगेगा. 
 

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अलवर-बहरोड़-नारनौल स्टेट हाईवे-14 पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं. इस रास्ते पर सफर करने वाले लोग लंबे वक्त से खराब सड़क, गड्ढों, जलभराव और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से परेशान है.
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वहीं, अब इस रास्ते का काम करवाया जाएगा, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने 53 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है. इन रुपयों से हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी का काम किया जाएगा. साथ ही आबादी वाले इलाके में सीसी सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे.
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अलवर-बहरोड़-नारनौल स्टेट हाईवे तीन जिलों को जोड़ता है, जिससे हर रोज भारी वाहनों के साथ हजारों छोटे-बड़े वाहन आते -जाते हैं. खराब सड़क की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी.
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इस परियोजना का मुख्य काम सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है. ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष सुधार किया जाएगा. साथ ही मोड़ों, स्कूलों और गांवों के आसपास रिफ्लेक्टर, आधुनिक साइन बोर्ड और नई रोड मार्किंग की जाएगी, जिससे रात के वक्त वाहन चालकों को परेशानी ना हो.
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वर्तमान में खराब सड़क की वजह से अलवर से बहरोड़ तक करीब 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में दो से ढाई घंटे तक का वक्त लगता है. सड़क बनने से यात्रा अधिक सुगम और तेज हो जाएगी. कहा जा रहा है कि 53 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के काम को लेकर तैयारियां की जा रही है.
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Rajasthan Government Project

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