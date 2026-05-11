/53 करोड़ रुपये से होगा अलवर-बहरोड़ स्टेट हाईवे का काम, फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां!

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वर्तमान में खराब सड़क की वजह से अलवर से बहरोड़ तक करीब 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में दो से ढाई घंटे तक का वक्त लगता है. सड़क बनने से यात्रा अधिक सुगम और तेज हो जाएगी. कहा जा रहा है कि 53 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के काम को लेकर तैयारियां की जा रही है.