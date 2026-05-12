/अलवर में बन रहा 65 करोड़ की लागत से डबल फाटक ओवरब्रिज, दिवाली से पहले हो सकता है शुरू!

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PWD की एक्सईएन अल्का व्यास ने कहा कि रेलवे इलाके में गर्डर लगाने और कुछ काम बाकी है. रेलवे से ब्लॉक मिलते ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा. ऐसे में कहा गया है कि अंडरपास का काम भी आने वाले दो महीने में पूरा हो जाएगा.