/अलवर में बन रहा 65 करोड़ की लागत से डबल फाटक ओवरब्रिज, दिवाली से पहले हो सकता है शुरू!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के अलवर में 65 करोड़ रुपये की लागत से डबल फाटक ओवरब्रिज का काम तेजी से किया जा रहा है, जो दीवाली से पहले शुरू किया जा सकता है.
1/6
राजस्थान के अलवर शहर के डबल फाटक ओवरब्रिज का काम अब आखिरी चरण में पहुंच गया है. PWD ने काम तेजी लाने के लिए टीमों की संख्या बढ़ा दी है. ऐसे में कहा जा रहा है कि जुलाई तक सारा काम पूरा कर लिया जाएगा.
2/6
वहीं, दिवाली से पहले इस ओवरब्रिज पर वाहनों की आना-जाना शुरू हो सकता है. डबल फाटक ओवरब्रिज परियोजना की मंजूरी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मिली थी लेकिन एक साल तक ये काम शुरू नहीं हो पाया.
3/6
इसके बाद बीजेपी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को गति दी और लगभग 65 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई. साथ ही इसी परियोजना में ओवरब्रिज के पास अंडरपास भी शामिल किया गया है.
4/6
PWD की एक्सईएन अल्का व्यास ने कहा कि रेलवे इलाके में गर्डर लगाने और कुछ काम बाकी है. रेलवे से ब्लॉक मिलते ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा. ऐसे में कहा गया है कि अंडरपास का काम भी आने वाले दो महीने में पूरा हो जाएगा.
5/6
इसके अलावा काली मोरी अंडरपास का काम भी तेजी से किया जा रहा है, ये अंडरपास 5 मीटर चौड़ा होगा, जिससे दो वाहन एक साथ आसानी से जा सकेंगे.
6/6
वहीं, अंडरपास को दोनों ओर से दीवार बनाकर ऊपर से कवर किया जाएगा, जिससे बारिश में परेशानी ना हो. ऐसे में कहा जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते तक काली मोरी अंडरपास शुरू हो सकता है.