राजस्थान में बन रहा पहला ऐसा चार-लेन पुल, जिसके नीचे होगा अंडर पास

Rajasthan Government Project:  राजस्थान के अलवर जिले में पहले बार एक ऐसा चार-लेन ओवरब्रिज बनने जा रहा है, जिसके नीचे अंडर पास होगा. 

Published: Feb 05, 2026, 01:49 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 01:49 PM IST
अलवर जिले में स्थित हसन खां मेवात नगर डबल फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज अब तेजी से बनने लगा है. ऐसे में पुल के लिए पिलर्स का निर्माण का पूरा हुआ गया और इसके बाद अब कास्टिंग का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी.
यह ओवरब्रिज अलवर का पहला फोरलेन पुल होगा, जिसके नीचे एक अंडरपास भी बनाया जा रहा है. अंडरपास से छोटे वाहनों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा. वहीं, बड़े वाहन फोरलेन ओवरब्रिज से जा सकेंगे. इसको बनाने में लगभग 62 लाख रुपये का खर्च आएगा.