राजस्थान में बन रहा पहला ऐसा चार-लेन पुल, जिसके नीचे होगा अंडर पास

अलवर जिले में स्थित हसन खां मेवात नगर डबल फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज अब तेजी से बनने लगा है. ऐसे में पुल के लिए पिलर्स का निर्माण का पूरा हुआ गया और इसके बाद अब कास्टिंग का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी.