/अलवर में 4.48 करोड़ की लागत से बना नया चमचमाता अंडरपास, सफर हो जाएगा आसान!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के अलवर जिले का काली मोरी अंडरपास बनकर तैयार है, जिसका इंतजार लोगों को काफी समय से था. 4.48 करोड़ की लागत से ये अंडरपास बनाया गया है.
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अलवर शहर के लोग लंबे वक्त से काली मोरी अंडरपास का इंतजार कर रहे थे, जो बीते रविवार 10 मई को इसका निर्माण काम पूरा हो गया है. इसके बनने से पटरी पार का इलाका अब सीधे मुख्य शहर से जुड़ गया है. इस परियोजना के तहत रेलवे ने 11 ट्रेनों का डायवर्जन किया था.
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इस अंडरपास के बनने से पटरी पार इलाके में रहने वाले लोग के लिए रास्ता आसान हो गया है. साथ ही इसके बनने से 7 वार्डों की 30 से अधिक कॉलोनियों को सीधा फायदा होगा.
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ऐसे में रेलवे ने शाम को यहां से ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया. इस अंडरपास को बनाने के लिए रोडवेज और निजी बसों के साथ वाहनों को भवानी तोप सर्किल से डायवर्ट किया गया.
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अंडरपास स्थल से रेलवे पटरियां हटाने के बाद 6 जेसीबी मशीनों की मदद से खुदाई शुरू की गई थी. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और निर्माण होते हुए काम का वीडियो बनाया.
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कहा जा रहा है कि अंडरपास में ब्लॉक्स डाल दिए गए हैं और बता हुआ काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि काम पूरा होने तक अंडरपास के आसपास ना जाएं.
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बता दें कि पटरी पार इलाके में रहने वाले लोग मुख्य शहर पहुंचने के लिए अब तक ईटाराणा और अग्रसेन ओवरब्रिज से जाते थे. वहीं, कई लोग जोखिम उठाकर काली मोरी से रेलवे ट्रैक पार करते थे.
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लगभग चार साल पहले इस अंडरपास को मंजूरी मिली थी, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपये तय हुई, जिसको बाद में 4.48 करोड़ रुपये हो गई.