/अलवर में 4.48 करोड़ की लागत से बना नया चमचमाता अंडरपास, सफर हो जाएगा आसान!

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अलवर शहर के लोग लंबे वक्त से काली मोरी अंडरपास का इंतजार कर रहे थे, जो बीते रविवार 10 मई को इसका निर्माण काम पूरा हो गया है. इसके बनने से पटरी पार का इलाका अब सीधे मुख्य शहर से जुड़ गया है. इस परियोजना के तहत रेलवे ने 11 ट्रेनों का डायवर्जन किया था.