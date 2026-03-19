भरतपुर में BDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 4 प्रोजेक्ट

Published:Mar 19, 2026, 08:25 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 08:25 PM IST
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Rajasthan Government Project
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Photograph: AI IMAGE
भरतपुर विकास प्राधिकरण लोगों के लिए नई लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आया है. आज बीडीए के चार नई लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर आईएएस कनिष्क कटारिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी.
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बीडीए कमिश्नर कनिष्क कटारिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी (Land Pooling Policy) एक ऐसी योजना है, जहां भू-स्वामी (जैसे किसान) अपनी छोटी-छोटी ज़मीनों को स्वेच्छा से सरकार या किसी विकास प्राधिकरण को सौंप देते हैं.