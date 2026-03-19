भरतपुर में BDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 4 प्रोजेक्ट

Photograph: AI IMAGE

बीडीए कमिश्नर कनिष्क कटारिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी (Land Pooling Policy) एक ऐसी योजना है, जहां भू-स्वामी (जैसे किसान) अपनी छोटी-छोटी ज़मीनों को स्वेच्छा से सरकार या किसी विकास प्राधिकरण को सौंप देते हैं.