Rajasthan Government Project: राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क, दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय बिजली!

Rajasthan Government Project: प्रवासी राजस्थानी दिवस के ऊर्जा सत्र में वह ऐलान हुआ, जिसे भविष्य में ऊर्जा क्रांति का रोडमैप समझा जा रहा है. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा एनर्जी का सुपर-हाइवे राजस्थान से होकर ही निकलेगा यानि आने वाले समय में हरित ऊर्जा की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों की दिशा राजस्थान से ही तय होगी. राजस्थान जिसे आज सूर्यास्त की दिशा कहा जाता है, वहीं भविष्य में ग्रीन एनर्जी का सूर्योदय होने जा रहा है. भारत बिजली एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ चुका है और समुद्र के भीतर 40 हजार करोड़ की लागत से 1600 किलोमीटर लंबी लाइन दुबई और यूएई तक पहुंचाई जाएगी. इस परियोजना के माध्यम से भारत, दुबई और यूएई तक बिजली पहुंचाएगा. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 11, 2025, 07:23 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 07:23 AM IST
Rajasthan Government Project: प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान आयोजित ऊर्जा सत्र में केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका देश नेतृत्व करने जैसी होगी. उन्होंने दावा किया कि भविष्य में “ऊर्जा का सुपर हाइवे” राजस्थान से होकर ही गुजरेगा. खट्टर ने कहा कि सूर्य पश्चिम में ढलता है, लेकिन ग्रीन एनर्जी का नया सूर्य राजस्थान से उदय होगा. केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि भारत अब बिजली निर्यात करने की स्थिति में पहुंच चुका है.
देश की सरप्लस बिजली को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है. इसके लिए समुद्र के भीतर करीब 1600 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जाएगी, जिसकी लागत करीब 40 हजार करोड़ रुपये रहेगी. इस परियोजना के माध्यम से भारत, दुबई और यूएई तक बिजली पहुंचाएगा. सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे. विशेषज्ञों ने बैटरी स्टोरेज सिस्टम को भविष्य की ऊर्जा संरचना की रीढ़ बताया. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के चेयरमेन घनश्याम प्रसाद की उपस्थिति में हुए पैनल डिस्कशन में कहा गया कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, जिससे 24 घंटे ग्रीन एनर्जी उपलब्ध रहे.