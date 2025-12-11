Rajasthan Government Project: राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क, दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय बिजली!

Rajasthan Government Project: प्रवासी राजस्थानी दिवस के ऊर्जा सत्र में वह ऐलान हुआ, जिसे भविष्य में ऊर्जा क्रांति का रोडमैप समझा जा रहा है. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा एनर्जी का सुपर-हाइवे राजस्थान से होकर ही निकलेगा यानि आने वाले समय में हरित ऊर्जा की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों की दिशा राजस्थान से ही तय होगी. राजस्थान जिसे आज सूर्यास्त की दिशा कहा जाता है, वहीं भविष्य में ग्रीन एनर्जी का सूर्योदय होने जा रहा है. भारत बिजली एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ चुका है और समुद्र के भीतर 40 हजार करोड़ की लागत से 1600 किलोमीटर लंबी लाइन दुबई और यूएई तक पहुंचाई जाएगी. इस परियोजना के माध्यम से भारत, दुबई और यूएई तक बिजली पहुंचाएगा.

