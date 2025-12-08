Rajasthan Government Project: 814 करोड़ की लागत से 6 नए हाईवे, अजमेर-भीलवाड़ा में बेहतर कनेक्टिविटी,1 घंटे में पहुंच जाओगे ब्यावर से कोटा

2/7

अब सीमेंट, मिनरल और भारी वाहनों को नसीराबाद-केकड़ी की लंबी घुमावदार सड़क से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बांदनवाड़ा और गोयला होते हुए सीधे कोटा पहुंच सकेंगे. इससे बड़े वाहनों के लिए 5 लीटर डीजल की बचत होगी और सफर ज्यादा सुरक्षित बनेगा.