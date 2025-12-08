Zee Rajasthan
Rajasthan Government Project: 814 करोड़ की लागत से 6 नए हाईवे, अजमेर-भीलवाड़ा में बेहतर कनेक्टिविटी,1 घंटे में पहुंच जाओगे ब्यावर से कोटा

Rajasthan Government Project: अजमेर से कोटा की राह हुई सुगम और हाई-स्पीड! ब्यावर-मसूदा-गोयला स्टेट हाईवे 26-ए बनकर तैयार हो गया है, जिससे ब्यावर होते हुए कोटा का सफर अब 30 किलोमीटर छोटा हो जाएगा और करीब एक घंटे की समय बचत होगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 08, 2025, 10:10 AM IST | Updated: Dec 08, 2025, 10:10 AM IST
Rajasthan Government Project

लसाड़िया और किटाप में बने दो टोल प्लाजा भी इसी सप्ताह शुरू होने वाले हैं, जो आने-जाने वालों को और सुविधा देंगे.
Rajasthan Government Project

अब सीमेंट, मिनरल और भारी वाहनों को नसीराबाद-केकड़ी की लंबी घुमावदार सड़क से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बांदनवाड़ा और गोयला होते हुए सीधे कोटा पहुंच सकेंगे. इससे बड़े वाहनों के लिए 5 लीटर डीजल की बचत होगी और सफर ज्यादा सुरक्षित बनेगा.