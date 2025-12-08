Rajasthan Government Project: 814 करोड़ की लागत से 6 नए हाईवे, अजमेर-भीलवाड़ा में बेहतर कनेक्टिविटी,1 घंटे में पहुंच जाओगे ब्यावर से कोटा
Rajasthan Government Project: अजमेर से कोटा की राह हुई सुगम और हाई-स्पीड! ब्यावर-मसूदा-गोयला स्टेट हाईवे 26-ए बनकर तैयार हो गया है, जिससे ब्यावर होते हुए कोटा का सफर अब 30 किलोमीटर छोटा हो जाएगा और करीब एक घंटे की समय बचत होगी.
Published: Dec 08, 2025, 10:10 AM IST | Updated: Dec 08, 2025, 10:10 AM IST
लसाड़िया और किटाप में बने दो टोल प्लाजा भी इसी सप्ताह शुरू होने वाले हैं, जो आने-जाने वालों को और सुविधा देंगे.
अब सीमेंट, मिनरल और भारी वाहनों को नसीराबाद-केकड़ी की लंबी घुमावदार सड़क से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बांदनवाड़ा और गोयला होते हुए सीधे कोटा पहुंच सकेंगे. इससे बड़े वाहनों के लिए 5 लीटर डीजल की बचत होगी और सफर ज्यादा सुरक्षित बनेगा.