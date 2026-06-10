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राजस्थान को RRTS की बड़ी सौगात! दिल्ली से बहरोड़ सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचेंगे लोग

Edited bySandhya YadavReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 10, 2026, 12:52 PM|Updated: Jun 10, 2026, 12:52 PM

Rajasthan Government Project: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-एसएनबी-बहरोड़ RRTS कॉरिडोर को नई गति मिली है. 130 किमी लंबी परियोजना से नई दिल्ली से बहरोड़ की यात्रा 1 घंटा 50 मिनट में पूरी हो सकेगी और राजस्थान के NCR क्षेत्र को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा.
 

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Rajasthan Government Project: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-एसएनबी-बहरोड़ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रथम चरण में कॉरिडोर को बहरोड़ तक विकसित किया जाएगा, जिसके आधार पर परियोजना लागत और वित्तीय ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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इस परियोजना के संबंध में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच लागत साझेदारी को लेकर सहमति बन गई है. तय व्यवस्था के अनुसार राजस्थान सीमा तक बनने वाले कॉरिडोर की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा सरकार वहन करेगी. वहीं राजस्थान सीमा से बहरोड़ तक बनने वाले खंड की सम्पूर्ण लागत राजस्थान सरकार और संबंधित संस्थाओं द्वारा वहन की जाएगी.
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प्रस्तावित दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-एसएनबी-बहरोड़ आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी. इस कॉरिडोर पर कुल 19 स्टेशन विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं. राजस्थान में इस परियोजना के तहत शाहजहाँपुर-नीमराना-बहरोड़, नीमराना और बहरोड़ सहित तीन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
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परियोजना के पूरा होने के बाद सराय काले खाँ (नई दिल्ली) से बहरोड़ तक की यात्रा लगभग 1 घंटा 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी. इससे राष्ट्रीय राजधानी और राजस्थान के बीच तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी. यह कॉरिडोर एनसीआर क्षेत्र में आवागमन को अधिक सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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इस परियोजना से एनसीआर क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़, जापानी जोन, घीलोठ, केबीएनआईआर और राजस्थान के उभरते लॉजिस्टिक्स हब्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे उद्योगों के विस्तार और निवेश को नई गति मिलने की संभावना है.
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आरआरटीएस कॉरिडोर के शुरू होने से क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और कौशल विकास के नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही शहरीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान की आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी. यह परियोजना राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफ लाइन साबित हो सकती है और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी.
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