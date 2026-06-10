/राजस्थान को RRTS की बड़ी सौगात! दिल्ली से बहरोड़ सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचेंगे लोग

Rajasthan Government Project: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-एसएनबी-बहरोड़ RRTS कॉरिडोर को नई गति मिली है. 130 किमी लंबी परियोजना से नई दिल्ली से बहरोड़ की यात्रा 1 घंटा 50 मिनट में पूरी हो सकेगी और राजस्थान के NCR क्षेत्र को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा.

