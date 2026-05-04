/बनास नदी पर 101 करोड़ से बनेगा मेगा ब्रिज, बरसात के मौसम में लाखों लोगों मिलेगी बड़ी राहत!

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विधायक जितेंद्र गोठवाल ने शिलान्यास के दौरान कहा कि इस पुल के बनने से करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. बारिश के दिनों में जो परेशानी हर साल होती थी, वह अब खत्म हो जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य खंडार क्षेत्र को विकास के मामले में नंबर वन बनाना है. इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे. लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि सालों से चली आ रही समस्या अब खत्म होने की ओर है और जल्द ही यहां से सुरक्षित और आसान सफर शुरू हो सकेगा.