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बनास नदी पर 101 करोड़ से बनेगा मेगा ब्रिज, बरसात के मौसम में लाखों लोगों मिलेगी बड़ी राहत!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 04, 2026, 07:16 PM|Updated: May 04, 2026, 07:16 PM

Bridge Over Banas River: चौथ का बरवाड़ा-शिवाड़ मार्ग पर डिडायच गांव में 101 करोड़ रुपये का पुल बनेगा. बनास नदी की रपट हर बारिश में डूबने से 4 महीने रास्ता बंद रहता था. नए पुल से करीब 2 लाख लोगों को राहत मिलेगी और लंबे चक्कर व हादसों से छुटकारा मिलेगा.

Banas River Bridge1/7
चौथ का बरवाड़ा से वाया शिवाड़ होकर जयपुर जाने वाले रास्ते पर अब लंबे समय से चली आ रही परेशानी का हल निकलने जा रहा है. डिडायच गांव के पास बनास नदी पर 101 करोड़ रुपये की लागत से बड़ा पुल बनने जा रहा है. इस काम से इलाके के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
Banas River Bridge2/7
अभी तक यहां पर एक छोटी रपट बनी हुई है, जो बारिश के समय पूरी तरह पानी में डूब जाती है. इसी वजह से हर साल करीब 4 महीने तक यह रास्ता बंद हो जाता है. ऐसे में लोगों को मजबूरी में 25 किलोमीटर दूर शिवाड़ जाने के लिए पहले टोंक होकर लगभग 70 किलोमीटर लंबा रास्ता लेना पड़ता है.
Banas River Bridge3/7
इस समस्या को देखते हुए सोमवार सुबह 10 बजे विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक पर विकास कार्य न कराने और सिर्फ झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया.
Banas River Bridge4/7
दरअसल, चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ और जयपुर जाने के लिए लोगों को बनास नदी पार करनी पड़ती है. यहां पहले करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से दो रपटें बनाई गई थीं, लेकिन उनकी ऊंचाई कम होने की वजह से हर बार बारिश में नदी का पानी ऊपर आ जाता है और रास्ता बंद हो जाता है.
Banas River Bridge5/7
इस साल भी हालात ऐसे ही रहे और करीब 4 महीने तक यह मार्ग पूरी तरह बंद रहा. बारिश के दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. यहां तक कि कई बार हादसे भी हो चुके हैं. पिछले 3 सालों में नदी पार करने के दौरान 10 लोगों की जान चली गई है.
Banas River Bridge6/7
करीब 4 महीने पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जब 35 यात्रियों से भरी बस बनास नदी के बीच फंस गई थी. इसके बाद से ही इस जगह पर बड़े पुल की मांग और तेज हो गई थी. आखिरकार सरकार की ओर से 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है.
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विधायक जितेंद्र गोठवाल ने शिलान्यास के दौरान कहा कि इस पुल के बनने से करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. बारिश के दिनों में जो परेशानी हर साल होती थी, वह अब खत्म हो जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य खंडार क्षेत्र को विकास के मामले में नंबर वन बनाना है. इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे. लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि सालों से चली आ रही समस्या अब खत्म होने की ओर है और जल्द ही यहां से सुरक्षित और आसान सफर शुरू हो सकेगा.
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