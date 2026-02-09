बूंदी में बन रहा 2000 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे बड़ा जलसेतु, 17 जिलों को मिलेगा पानी

निर्माण स्थल पर भारी मशीनरी के साथ बड़ी संख्या में मजदूर दिन-रात कार्य कर रहे हैं, जिससे परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने गुहाटा गांव पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता व समयबद्धता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.