बूंदी में बन रहा 2000 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे बड़ा जलसेतु, 17 जिलों को मिलेगा पानी

Published: Feb 09, 2026, 07:37 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 07:37 PM IST
Rajasthan Government Project
बूंदी जिले के गुहाटा गांव में चंबल नदी के तट पर देश का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट तैयार किया जा रहा है. यह राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी जल संसाधन प्रोजेक्ट है, जो पूरा होने के बाद राजस्थान के जल संकट को काफी हद तक दूर करेगा.
निर्माण स्थल पर भारी मशीनरी के साथ बड़ी संख्या में मजदूर दिन-रात कार्य कर रहे हैं, जिससे परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने गुहाटा गांव पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता व समयबद्धता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.