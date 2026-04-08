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राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा जलसेतु, बदलेगी 17 जिलों की सूरत!

Rajasthan Government Project: राजस्थान में देश के सबसे बड़े एक्वाडक्ट्स बनने जा रहे है, जिससे 17 जिलों के करीब 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी और 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Published:Apr 08, 2026, 02:53 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 02:53 PM IST
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Rajasthan Government Project

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भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बूंदी जिले के गोहाटा गांव पहुंचकर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के तहत बन रही चंबल एक्वाडक्ट परियोजना का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाए.
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मुख्यमंत्री के आगमन पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हेलीपैड पर स्वागत किया. इसके बाद सीएम राम जल सेतु लिंक (पार्वती–कालीसिंध–चंबल) परियोजना की प्रदर्शनी स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली.