राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा जलसेतु, बदलेगी 17 जिलों की सूरत!

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भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बूंदी जिले के गोहाटा गांव पहुंचकर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के तहत बन रही चंबल एक्वाडक्ट परियोजना का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाए.