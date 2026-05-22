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चित्तौड़गढ़ में मानपुरा-कपासन रोड पर शुरू हुआ मेगा प्रोजेक्ट, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

Edited bySandhya YadavReported byAbhishek sharma
Published: May 22, 2026, 07:11 AM|Updated: May 22, 2026, 07:11 AM

Rajasthan Government Project: चित्तौड़गढ़ में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कपासन चौराहे से मानपुरा मार्ग पर दो हाई लेवल ब्रिज और सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ. बेडच और गंभीरी नदी पर बनने वाले पुलों से बाईपास, इंडस्ट्रियल एरिया और बेगूं मार्ग की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
 

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Rajasthan Government Project: चित्तौड़गढ़ शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और बाईपास कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. कपासन चौराहे से मानपुरा तक बनने वाले नए मार्ग पर दो हाई लेवल ब्रिज और सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया. यह परियोजना लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही थी, जिसके पूरा होने से शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
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शिलान्यास कार्यक्रम हडमाला कच्ची बस्ती के पास बेडच नदी क्षेत्र में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन लाल गाडरी, लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. स्थानीय लोगों ने भी इस परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए अहम कदम बताया.
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विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की वर्षों पुरानी जरूरत थी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहले बजट में इस कार्य को स्वीकृति दी, जिसके बाद अब इसे धरातल पर उतारा जा रहा है. उनका कहना था कि सड़क और पुल निर्माण पूरा होने के बाद शहर के अंदर भारी वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी.
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पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन नवीन कुमार अग्रवाल के अनुसार, इस परियोजना के तहत लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण किया जाएगा. इस दौरान बेडच नदी पर 270 मीटर लंबा तथा गंभीरी नदी पर 210 मीटर लंबा हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा. दोनों पुलों की चौड़ाई 10.5 मीटर निर्धारित की गई है.
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उन्होंने बताया कि पुलों पर सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए कैरिजवे, फुटपाथ और क्रैश बैरियर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. निर्माण कार्य को अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
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भाजपा जिलाध्यक्ष रतन लाल गाडरी ने कहा कि यह परियोजना चित्तौड़गढ़ बाईपास, इंडस्ट्रियल एरिया और बेगूं मार्ग के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगी. इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी. उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए विकास का नया अध्याय बताया.
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