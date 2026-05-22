/चित्तौड़गढ़ में मानपुरा-कपासन रोड पर शुरू हुआ मेगा प्रोजेक्ट, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

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Rajasthan Government Project Rajasthan Government Project: चित्तौड़गढ़ शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और बाईपास कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. कपासन चौराहे से मानपुरा तक बनने वाले नए मार्ग पर दो हाई लेवल ब्रिज और सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया. यह परियोजना लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही थी, जिसके पूरा होने से शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.