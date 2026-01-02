Zee Rajasthan
राजस्थान में फर्राटे सी दौड़ेगी ट्रेन, यहां बनेगा देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक

Rajasthan Government Project: राजस्थान के नागौर के चौसल में देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसका काम तेजी से चल रहा है. इससे लोगों को सफर आसान हो जाएगा. 

Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 02, 2026, 02:21 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 02:21 PM IST
राजस्थान के नागौर के चौसला में देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक तरह तैयार होगा, जो साल 2026 में पूरा किया जाएगा. इसकी लागत 820 करोड़ होगी और यह 63.5 किमी लंबा ट्रैक होगा.
यह ट्रैक भारत को दुनिया के उन चुनिंदा चार देशों (अमेरिका, चीन, जापान) के साथ खड़ा कर देगा, जिनके पास अपना हाई-स्पीड टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर है. विश्व विख्यात सांभर झील इलाके में हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनाने का काम दिन रात चल रहा है.