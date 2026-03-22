Zee Rajasthan
mobile app

8.35 करोड़ रुपये के कामों के बाद बदलेगी कोटा की तस्वीर!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के कोटा जिले के लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने वार्ड 43 उत्तर के सोगरिया में 8,35,98,000 रुपये की लागत से होने वाले कामों का शिलान्यास किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Published:Mar 22, 2026, 07:00 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 07:00 PM IST
1/6

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project1/6

Photograph: AI Image

कोटा जिले के लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने वार्ड 43 उत्तर के सोगरिया में 8,35,98,000 रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया. कार्यक्रम का आयोजन सोमनाथ मंदिर वैशाली नगर बिलवाल भवन के पास, पूनम कॉलोनी में किया गया.
2/6

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project2/6

Photograph:

विधायक ने बताया कि इन कार्यों का उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और नागरिकों को बेहतर सड़क एवं नाली की सुविधाएं उपलब्ध कराना है.