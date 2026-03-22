8.35 करोड़ रुपये के कामों के बाद बदलेगी कोटा की तस्वीर!

Published:Mar 22, 2026, 07:00 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 07:00 PM IST
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Rajasthan Government Project
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Photograph: AI Image
कोटा जिले के लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने वार्ड 43 उत्तर के सोगरिया में 8,35,98,000 रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया. कार्यक्रम का आयोजन सोमनाथ मंदिर वैशाली नगर बिलवाल भवन के पास, पूनम कॉलोनी में किया गया.
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विधायक ने बताया कि इन कार्यों का उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और नागरिकों को बेहतर सड़क एवं नाली की सुविधाएं उपलब्ध कराना है.