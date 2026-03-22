8.35 करोड़ रुपये के कामों के बाद बदलेगी कोटा की तस्वीर!

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कोटा जिले के लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने वार्ड 43 उत्तर के सोगरिया में 8,35,98,000 रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया. कार्यक्रम का आयोजन सोमनाथ मंदिर वैशाली नगर बिलवाल भवन के पास, पूनम कॉलोनी में किया गया.