Rajasthan Government Project: DMIC से राजस्थान में आएगा इंडस्ट्री का तूफान, GDP में उछाल के लिए 10,000 करोड़ का FDI, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा प्रदेश

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने जा रहा है. देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में राजस्थान का हिस्सा करीब 58% है. यह कॉरिडोर राज्य को निवेश, रोजगार और लॉजिस्टिक्स का नया हब बनाने जा रहा है.