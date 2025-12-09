Zee Rajasthan
Rajasthan Government Project: DMIC से राजस्थान में आएगा इंडस्ट्री का तूफान, GDP में उछाल के लिए 10,000 करोड़ का FDI, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा प्रदेश

Rajasthan News: राजस्थान दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) का सबसे बड़ा हिस्सेदार है – पूरे कॉरिडोर का करीब 58% हिस्सा राजस्थान में आता है. यह प्रोजेक्ट राज्य के औद्योगिक और आर्थिक चेहरे को पूरी तरह बदलने जा रहा है.

Published: Dec 09, 2025, 05:21 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 05:21 PM IST
Rajasthan Government Project

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने जा रहा है. देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में राजस्थान का हिस्सा करीब 58% है. यह कॉरिडोर राज्य को निवेश, रोजगार और लॉजिस्टिक्स का नया हब बनाने जा रहा है.
Rajasthan Government Project

अलवर जिले का खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन DMIC का सबसे मजबूत नोड है. दिल्ली-एनसीआर से सटा होने के कारण यहाँ जापान, कोरिया और यूरोपीय कंपनियां तेजी से निवेश कर रही हैं. ऑटोमोबाइल (होंडा, हीरो मोटोकॉर्प), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर का हब