Zee Rajasthan
mobile app

जयपुर में लग्जरी बूम, 4000 करोड़ से बनेंगे 7 स्टार 5 और STAR वाले 19 होटल्स, तैयार हो रही ड्रीम ऐरो सिटी

Rajasthan Government Project: राजस्थान की पर्यटन राजधानी जयपुर को नए साल में बड़ा तोहफा मिलने वाला है. राज्य सरकार ने दिल्ली रोड पर आमेर से चंदवाजी तक एक भव्य एरो सिटी विकसित करने का ऐलान किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 01, 2026, 11:33 AM IST | Updated: Jan 01, 2026, 11:33 AM IST
1/8

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project1/8
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 2027 तक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के 19 फाइव स्टार और सेवन स्टार होटल्स बनाए जाएंगे. कुल निवेश 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा, जो प्रदेश के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा.
2/8

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project2/8
यह एरो सिटी दिल्ली-जयपुर हाईवे के किनारे बनेगी, जिससे दिल्ली से आने वाले पर्यटकों को सीधा और सुविधाजनक कनेक्शन मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे विदेशी और घरेलू सैलानी दोनों बढ़ेंगे.