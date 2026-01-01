जयपुर में लग्जरी बूम, 4000 करोड़ से बनेंगे 7 स्टार 5 और STAR वाले 19 होटल्स, तैयार हो रही ड्रीम ऐरो सिटी

Rajasthan Government Project: राजस्थान की पर्यटन राजधानी जयपुर को नए साल में बड़ा तोहफा मिलने वाला है. राज्य सरकार ने दिल्ली रोड पर आमेर से चंदवाजी तक एक भव्य एरो सिटी विकसित करने का ऐलान किया है.