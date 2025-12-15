Rajasthan Government Project: राजस्थान के 255 गांवों की प्यास बुझाने के लिए 1900 किमी दूर से आ रहा पानी, तैयार पाइपलाइन से पहुंचेगा बीसलपुर का Water

Published: Dec 15, 2025, 11:18 AM IST | Updated: Dec 15, 2025, 11:18 AM IST
जल जीवन मिशन के तहत चल रही भिनाय-मसूदा वृहद जल परियोजना का काम तेज रफ्तार पकड़ रहा है. कुल 418 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना में 1900 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, ताकि बीसलपुर बांध का पानी सीधे 255 गांवों तक पहुंच सके.
मेन पाइपलाइन का काम तो शुरू हो गया है, इसके अलावा सर्वे भी लगभग खत्म होने को है. अधिकारियों का कहना है कि 2027 तक हर घर में पानी पहुंच जाएगा – ये सुनकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि अब तक टैंकरों या दूर के कुओं पर निर्भर रहना पड़ता था.