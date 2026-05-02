/राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में एक नया शहर बसने जा रहा है, जिसमें यहां सड़क, पानी और बिजली तीनों सेक्टर में एक साथ काम शुरू हो चुका है.
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राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. इसके चलते जोधपुर और पाली के बीच औद्योगिक टाउनशिप परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिससे आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है.
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औद्योगिक टाउनशिप परियोजना के पहले चरण में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, जिसमें सड़क, पानी और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.
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इसके तलते रोहट इलाके में सड़कों के लिए डिमार्केशन का काम चल रहा है, जिससे आगे निर्माण कार्य को गति मिल सके. वहीं, बिजली आपूर्ति के लिए जोधपुर के कांकाणी स्थित 400 केवी जीएसएस से लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है.
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साथ ही कुड़ी से रोहट तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे जल आपूर्ति हो सके. परियोजना स्थल पर प्रशासनिक कामों के लिए जेपीएमआईए का कार्यालय की भी तैयार हो रही है.
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लगभग 3600 हेक्टेयर इलाके में फैली यह परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनने जा रही है. इस परियोजना के संचालन के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है.
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औद्योगिक टाउनशिप परियोजना के लिए सड़क, पानी और बिजली तीनों सेक्टर में एक साथ काम शुरू हो चुका है. यहां विकास होने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.