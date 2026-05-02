/राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

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राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. इसके चलते जोधपुर और पाली के बीच औद्योगिक टाउनशिप परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिससे आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है.