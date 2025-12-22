Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट

यह एक्सप्रेसवे जयपुर से टोंक, देवली, शाहपुरा और जहाजपुर जैसे इलाकों से गुजरता हुआ भीलवाड़ा पहुंचेगा. वर्तमान में जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी करीब 250-260 किलोमीटर है, जिसमें 4-5 घंटे लगते हैं. नए एक्सप्रेसवे से यह दूरी लगभग 60 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा. हाई स्पीड पर वाहन चलाने की सुविधा से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी.