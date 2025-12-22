Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट

Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट
Rajasthan Government Project: राजस्थान में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रस्तावित नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक जयपुर-भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रमुख है.
यह पूरी तरह नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो जयपुर रिंग रोड से शुरू होकर भीलवाड़ा बायपास तक जाएगा. इसकी कुल लंबाई करीब 193 किलोमीटर बताई जा रही है. अनुमानित लागत हजारों करोड़ रुपये में है, हालांकि सटीक आंकड़े डीपीआर पूरी होने के बाद सामने आएंगे.
यह एक्सप्रेसवे जयपुर से टोंक, देवली, शाहपुरा और जहाजपुर जैसे इलाकों से गुजरता हुआ भीलवाड़ा पहुंचेगा. वर्तमान में जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी करीब 250-260 किलोमीटर है, जिसमें 4-5 घंटे लगते हैं. नए एक्सप्रेसवे से यह दूरी लगभग 60 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा. हाई स्पीड पर वाहन चलाने की सुविधा से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी.