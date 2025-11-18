Zee Rajasthan
Rajasthan Government Project: जाम के झाम से जयपुरवासियों को मिलेगी निजात, इस जगह बनेगा बेहतरीन अंडरपास

Rajasthan Government Project: राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी के पास नया अंडरपास बनाएगा.

Published: Nov 18, 2025, 07:08 AM IST | Updated: Nov 18, 2025, 07:08 AM IST
राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी के पास नया अंडरपास बनाएगा.
गुरुवार को हुई पब्लिक वर्क्स कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, काम मार्च 2026 से शुरू होने की संभावना है. यह अंडरपास डीसीएम से सोडाला की ओर जाने वाले वाहनों को सीधी राहत देगा, जिससे रोजाना हजारों लोग लाभान्वित होंगे.