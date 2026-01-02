Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान को मेगा तोहफा! जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेसवे से आधा होगा सफर, जमीन के दाम हुए दोगुने

Jaipur Pachpadra Expressway Update: राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए जयपुर-जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे जल्द शुरू होने वाला है. इसके बनते ही दोनों शहरों के बीच यात्रा समय 6-7 घंटे से घटकर करीब 4 घंटे रह जाएगा. इस हाई-टेक कॉरिडोर से न केवल तेज और सुरक्षित सफर संभव होगा, बल्कि पर्यटन, रोजगार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलेगा. परियोजना के चलते आसपास के इलाकों में किसानों की जमीनों के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 02, 2026, 08:27 AM IST | Updated: Jan 02, 2026, 08:27 AM IST
1/6

Jaipur Pachpadra Expressway Update

Jaipur Pachpadra Expressway Update1/6
Jaipur Pachpadra Expressway Update: प्रदेश के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से यह नया एक्सप्रेसवे जयपुर को पचपदरा से जोड़ेगा, जिससे राजधानी जयपुर का सीधा और तेज संपर्क औद्योगिक क्षेत्रों से होगा. इस मार्ग के तैयार होने से यात्रा समय में भारी कमी आएगी और औद्योगिक हब तक कनेक्टिविटी पहले से कहीं बेहतर होगी. एक्सप्रेसवे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ने से किसानों को लंबे समय तक आर्थिक लाभ मिलेगा.
2/6

Jaipur Pachpadra Expressway Update

Jaipur Pachpadra Expressway Update2/6
जयपुर-पचपदरा एक्सप्रेसवे परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है. इसके पूरा होने पर दो शहरों के बीच आवागमन आसान होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और परिवहन लागत भी घटेगी. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ने की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.