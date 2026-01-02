राजस्थान को मेगा तोहफा! जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेसवे से आधा होगा सफर, जमीन के दाम हुए दोगुने

Jaipur Pachpadra Expressway Update: राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए जयपुर-जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे जल्द शुरू होने वाला है. इसके बनते ही दोनों शहरों के बीच यात्रा समय 6-7 घंटे से घटकर करीब 4 घंटे रह जाएगा. इस हाई-टेक कॉरिडोर से न केवल तेज और सुरक्षित सफर संभव होगा, बल्कि पर्यटन, रोजगार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलेगा. परियोजना के चलते आसपास के इलाकों में किसानों की जमीनों के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है.

