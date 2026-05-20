/जयपुर में बनने जा रही 100KM की 6 लेन रिंग रोड, इन 10 तहसीलों को होगा फायदा!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के जयपुर के उत्तरी रिंग रोड परियोजना का काम तेजी से हो रहा है. ये रास्ता 100 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे सफर आसान हो जाएगा और यात्रा का समय घट सकता है.
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राजधानी जयपुर के उत्तरी रिंग रोड परियोजना को जमीनी स्तर पर लाने का काम तेजी से किया जा रहा है. इससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
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कहा जा रहा है कि यह परियोजना आगामी समय में जयपुर के यातायात सिस्टम को पूरी तरह बदल देगी. ये प्रस्तावित उत्तरी रिंग रोड लगभग 100 किलोमीटर लंबा होगा, जो 6 लेन को होगा.
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ये 100 किलोमीटर लंबा रोड जालसू, रामपुरा डाबड़ी, चौमूं , आमेर, बस्सी, जमवारामगढ़, सांगानेर, मौजमाबाद, जोबनेर, कालवाड़ सहित कई इलाकों से होकर गुजरेगा.
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उत्तरी रिंग रोड परियोजना का मुख्य उद्देश्य जयपुर शहर के चारों ओर मजबूत ट्रैफिक कॉरिडोर तैयार करना है, जिससे शहर के अंदर बढ़ते वाहनों के दबाव को कम किया जा सके.
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फिलहाल में जयपुर रिंग रोड का दक्षिणी हिस्सा पहले से संचालित है जहां यातायात सही रूप से चल रहा है. वहीं, अब उत्तरी हिस्से के बनने के बाद शहर का रिंग रोड नेटवर्क लगभग पूरा हो जाएगा, जिससे जयपुर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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उत्तरी रिंग रोड परियोजना जयपुर के ट्रैफिक को कम कर सकता है, जिससे यात्रा का समय घटेगा. इसके साथ ही शहर के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है. इससे बस्सी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही रिंग रोड के आसपास औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ सकती है.