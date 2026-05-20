/जयपुर में बनने जा रही 100KM की 6 लेन रिंग रोड, इन 10 तहसीलों को होगा फायदा!

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Rajasthan Government Project उत्तरी रिंग रोड परियोजना जयपुर के ट्रैफिक को कम कर सकता है, जिससे यात्रा का समय घटेगा. इसके साथ ही शहर के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है. इससे बस्सी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही रिंग रोड के आसपास औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ सकती है.