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जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: May 27, 2026, 08:17 PM|Updated: May 27, 2026, 08:17 PM

Rajasthan Government Project: राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों को कम करने के लिए प्रशासन टोंक रोड को 'सेफ आदर्श कॉरिडोर' के रूप में विकसित करने जा रहा है. यह मॉडल कॉरिडोर अजमेरी गेट से इंडिया गेट सीतापुरा तक करीब 16 किलोमीटर लंबा होगा.  
 

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जयपुर में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों को कम करने के लिए प्रशासन अब टोंक रोड को 'सेफ आदर्श कॉरिडोर' के रूप में विकसित करने जा रहा है.
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इसके तहत अजमेरी गेट (यादगार) से इंडिया गेट सीतापुरा तक करीब 16 किलोमीटर लंबे मॉडल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलेक्टर संदेश नायक द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद इस परियोजना पर काम शुरू किया गया है.
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जिला कलेक्ट्रेट में परियोजना से जुड़े इंजीनियरिंग दल के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और जंक्शन सुधार से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया.
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर दक्षिण) युगांतर शर्मा ने बताया कि कॉरिडोर को सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा.
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इसके तहत रोड कट बंद करने, लेफ्ट टर्न के लिए अलग लेन बनाने, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित पदमार्ग तैयार करने, ड्रेनेज सफाई और रोड लाइट व्यवस्था सुधारने जैसे कार्य किए जाएंगे.
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कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सुरक्षित सड़क डिजाइन, जंक्शन सुधार और आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर सुझाव दिए. अधिकारियों के अनुसार, परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करने के साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है.
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