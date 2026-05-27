/जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

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Rajasthan Government Project इसके तहत अजमेरी गेट (यादगार) से इंडिया गेट सीतापुरा तक करीब 16 किलोमीटर लंबे मॉडल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलेक्टर संदेश नायक द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद इस परियोजना पर काम शुरू किया गया है.