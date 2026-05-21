/242 करोड़ रुपये लागत से जैसलमेर में बनेगी 28 KM लंबी झील!100 साल तक नहीं होगा रिसाव!

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Rajasthan Government Project रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी तेजी से जमीन में समा जाता है. इसे रोकने के लिए झील के तल में 76 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में HDPE प्लास्टिक शीट बिछाई गई है. इस प्लास्टिक के ऊपर करीब ढाई फीट मिट्टी की परत डाली गई है, जिससे यह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी. अधिकारियों का दावा है कि यह तकनीक करीब 100 साल तक प्रभावी रहेगी.