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242 करोड़ रुपये लागत से जैसलमेर में बनेगी 28 KM लंबी झील!100 साल तक नहीं होगा रिसाव!

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: May 21, 2026, 03:40 PM|Updated: May 21, 2026, 03:40 PM

Rajasthan Government Project: जैसलमेर के घंटियाली क्षेत्र में 242 करोड़ रुपये की लागत से रेगिस्तान के बीच एक विशाल आर्टिफिशियल झील तैयार की गई है, जो 28 किलोमीटर लंबी और लगभग 33 फीट गहरी होगी. 

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भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक जैसलमेर के घंटियाली क्षेत्र में रेगिस्तान के बीचों-बीच 242 करोड़ रुपये की लागत से विशाल आर्टिफिशियल झील तैयार की गई है. जलदाय विभाग (PHED) का दावा है कि यह झील जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लाखों लोगों की प्यास बुझाने में मील का पत्थर साबित होगी.
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28 किलोमीटर लंबी और करीब 33 फीट गहरी इस जिगजैग झील में इतना पानी स्टोर किया जा सकेगा कि दोनों जिलों में पूरे साल पेयजल सप्लाई जारी रखी जा सकें. PHED अधिकारियों के अनुसार, झील इतनी बड़ी है कि यदि कोई व्यक्ति इसे एक छोर से दूसरे छोर तक घूमकर देखने निकले तो उसे करीब 24 घंटे का समय लग सकता है.
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खास बात यह है कि रेगिस्तानी मिट्टी पानी न सोख ले, इसके लिए झील के पूरे बेस में 300 माइक्रोन की विशेष HDPE प्लास्टिक शीट बिछाई गई है, जिससे पानी जमीन में रिस नहीं पाएगा.
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PHED के अधिशाषी अभियंता रामपाल मूंधियाड़ा ने बताया कि बॉर्डर इलाकों में हर साल इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत और रखरखाव के लिए करीब एक महीने की नहरबंदी होती है. इस दौरान जैसलमेर और बाड़मेर में पेयजल संकट गहरा जाता है.
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अब तक इतना बड़ा जल भंडारण केंद्र नहीं था, जहां पानी स्टोर कर जरूरत के समय उपयोग लिया जा सके. इसी समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2024 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी.
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झील निर्माण का कार्य सचिन कंस्ट्रक्शन कंपनी और गुडविल एडवांस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिलकर पूरा किया. निर्माण कार्य में करीब 400 मजदूर और 10 इंजीनियरों की टीम लगी रही. झील को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ने के लिए पहले से मौजूद एस्केप चैनल को मजबूत कर विकसित किया गया.
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अधिकारियों के अनुसार, झील का बेस एरिया करीब 71 लाख वर्गमीटर है और इसे 10 मीटर गहराई तक खोदा गया है. इसकी कुल भराव क्षमता 1413 मिलियन क्यूबिक फीट बताई गई है. इसमें करीब 141 करोड़ लीटर पानी स्टोर किया जा सकेगा, जो जैसलमेर और बाड़मेर की लगभग 50 लाख आबादी को पूरे साल पानी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा.
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रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी तेजी से जमीन में समा जाता है. इसे रोकने के लिए झील के तल में 76 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में HDPE प्लास्टिक शीट बिछाई गई है. इस प्लास्टिक के ऊपर करीब ढाई फीट मिट्टी की परत डाली गई है, जिससे यह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी. अधिकारियों का दावा है कि यह तकनीक करीब 100 साल तक प्रभावी रहेगी.
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मानसून के दौरान पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से इंदिरा गांधी नहर में अतिरिक्त पानी आता है. इसी अतिरिक्त पानी को एस्केप चैनल के जरिए झील में मोड़ा जाएगा. इसके लिए दो गेट बनाए गए हैं-एक नहर से पानी लेने और दूसरा झील में पानी छोड़ने के लिए.
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झील में संग्रहित पानी को बड़े पाइपों के जरिए मोहनगढ़ फिल्टर प्लांट तक पहुंचाया जाएगा. वहां पानी को शुद्ध करने के बाद पाइपलाइन के माध्यम से जैसलमेर और बाड़मेर के घरों तक सप्लाई किया जाएगा. PHED का दावा है कि यह परियोजना भविष्य में पश्चिमी राजस्थान के लिए बड़ी राहत साबित होगी.
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