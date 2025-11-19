राजस्थान के इस जिलें का मिलेगा बड़ा तोहफा, 10 साल बनेगी CC सड़क!

जालोर में हैड पोस्ट ऑफिस रोड पर सीसी रोड के निर्माण का काम शुरू हो गया है. बारिश के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी देने वाले इस मार्ग को अब स्थाई समाधान के तहत विकसित किया जा रहा है. पिछली बार इस सड़क का निर्माण लगभग एक दशक पहले हुआ था.