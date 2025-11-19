Zee Rajasthan
राजस्थान के इस जिलें का मिलेगा बड़ा तोहफा, 10 साल बनेगी CC सड़क!

Rajasthan Government Project: राजस्थान में 10 साल बाद एक  CC सड़क बनने जा रही है. इसका निर्माण काम शुरू हो चुका है. कहा जा रहा है इस सड़क का निर्माण 10 साल पहले हुआ था. 

Published: Nov 19, 2025, 02:07 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 02:07 PM IST
जालोर में हैड पोस्ट ऑफिस रोड पर सीसी रोड के निर्माण का काम शुरू हो गया है. बारिश के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी देने वाले इस मार्ग को अब स्थाई समाधान के तहत विकसित किया जा रहा है. पिछली बार इस सड़क का निर्माण लगभग एक दशक पहले हुआ था.
हैड पोस्ट ऑफिस से नहर तक का हिस्सा इतना खराब हो चुका था कि वाहन चालक इस मार्ग से गुजरने से बचते थे. अब लगभग 250 मीटर लंबे हिस्से को सीसी रोड के रूप में तैयार किया जा रहा है.