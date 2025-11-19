राजस्थान के इस जिलें का मिलेगा बड़ा तोहफा, 10 साल बनेगी CC सड़क!

Published: Nov 19, 2025, 02:07 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 02:07 PM IST
Rajasthan Government Project
जालोर में हैड पोस्ट ऑफिस रोड पर सीसी रोड के निर्माण का काम शुरू हो गया है. बारिश के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी देने वाले इस मार्ग को अब स्थाई समाधान के तहत विकसित किया जा रहा है. पिछली बार इस सड़क का निर्माण लगभग एक दशक पहले हुआ था.
हैड पोस्ट ऑफिस से नहर तक का हिस्सा इतना खराब हो चुका था कि वाहन चालक इस मार्ग से गुजरने से बचते थे. अब लगभग 250 मीटर लंबे हिस्से को सीसी रोड के रूप में तैयार किया जा रहा है.