जयपुर में JDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 5 प्रोजेक्ट

Published:Mar 17, 2026, 01:38 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 01:38 PM IST
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Rajasthan Government Project
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जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में सोमवार को जेडीए के चिंतन सभागार में लैंड पूलिंग योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में जयपुर के सुनियोजित एवं संतुलित नगरीय विकास को गति देने के उद्देश्य से पांच नई लैंड पूलिंग योजनाएं प्रस्तावित की गई.
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लैंड पूलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सरकार या विकास प्राधिकरण एक इलाके के कई भूस्वामियों से जमीन इकट्ठा करके उसे एक साथ बड़े पैमाने पर विकसित करती है.