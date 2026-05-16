/जयपुर वालों की लॉटरी! मानसरोवर से सांगानेर तक बदल जाएगा सब कुछ, जेडीए ने करोड़ों के बजट पर मारी मुहर

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नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेडीए सिटीजन केयर सेंटर के जीर्णोद्धार पर 7.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी. जेडीए आयुक्त ने बैठक के बाद कहा कि इन सभी कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इन प्रोजेक्ट्स से न सिर्फ शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि जयपुरवासियों को रोजमर्रा की दो सबसे बड़ी समस्याओं जलभराव और ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत मिलेगी.