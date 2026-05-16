/जयपुर वालों की लॉटरी! मानसरोवर से सांगानेर तक बदल जाएगा सब कुछ, जेडीए ने करोड़ों के बजट पर मारी मुहर

Rajasthan Government Project: राजधानी जयपुरवासियों के लिए राहत भरी खबर है. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रोजेक्ट वर्किंग कमेटी (PWC) की बैठक में शहर की सबसे बड़ी समस्या मानसून में जलभराव और ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए भारी-भरकम बजट मंजूर कर लिया गया है.
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जेडीए आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में कुल 69 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है. यह फैसला महज बजट मंजूरी नहीं, बल्कि मानसून से पहले शहर को तैयार करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
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मानसरोवर क्षेत्र के बेहद व्यस्त मध्यम मार्ग पर हर मानसून में होने वाले जलभराव को रोकने के लिए 13.57 करोड़ रुपये की लागत से नई ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी. साथ ही पूरे शहर में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 4.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे मानसून के दौरान पानी भरने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और सड़कों पर जाम लगने की शिकायतों में भी कमी आएगी.
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न्यू सांगानेर रोड पर रोजाना लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए 27.42 करोड़ रुपये की भारी लागत से आधुनिक यू-टर्न सुविधा का निर्माण किया जाएगा. यह जयपुर का सबसे महंगा एकल प्रोजेक्ट है. इस कार्य से न सिर्फ स्थानीय लोगों का समय बचेगा, बल्कि सांगानेर और आसपास के इलाकों में यातायात सुगम हो जाएगा.
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नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेडीए सिटीजन केयर सेंटर के जीर्णोद्धार पर 7.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी. जेडीए आयुक्त ने बैठक के बाद कहा कि इन सभी कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इन प्रोजेक्ट्स से न सिर्फ शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि जयपुरवासियों को रोजमर्रा की दो सबसे बड़ी समस्याओं जलभराव और ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत मिलेगी.
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मानसरोवर क्षेत्र की मुख्य धमनियों स्वर्ण पथ, रजत पथ और विजय पथ के नवीनीकरण के लिए 6.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. साथ ही सांगानेर क्षेत्र में एचटी लाइन के नीचे नई सड़कों के निर्माण पर 9.09 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे इन इलाकों की सड़कें न सिर्फ चमकेंगी, बल्कि टिकाऊ भी बनेंगी.